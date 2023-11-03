最新一份施政報告鼓勵市民生育，每名在港出生的合資格新生嬰兒可獲兩萬元現金獎勵，坊間輿論多潑冷水，認為刺激力度不足，不能提升生育率。但我認為，將生育的所有問題都歸咎在政府一個政策上並沒有道理。姑勿論力度如何，亦無改該政策的正確性。

現在社會上有一種風氣，認為生育是單純的付出，只有投入，沒有收益。但這種風氣是錯誤的，也是近年本港生育率偏低的原因之一。在以前，社會傾向強調生育是責任和義務，中國古代更說「不孝有三，無後為大」，不生育是逃避自然屬性和社會責任。這種觀點在現代是要被譴責的。但現在完全不講責任和義務，反過來單方面強調生育是付出，也是不對的。事實上，生養孩子的過程會帶來很大的滿足感，讓人盡享天倫之樂。

如果社會不斷放大或渲染「生育是付出」，不要說兩萬元，兩百萬元也未必能「買」到市民的生育。不同人的生育成本不同，甚至差天共地。如果中產階層年收入數百萬元，那麼為了生養孩子而幾年不工作，損失如何計算？還要衣食住行、請工人、請名師補習，是不是所有費用都要政府負擔？這顯然不切實際。

無論如何，我認為政府給每個出生嬰兒派發兩萬元是正確的。這兩萬元就像朋友結婚時我們送的禮金，是用來表達祝賀和支持。說不足以鼓勵生育，就像說禮金不足以令人結婚，是捉錯用神。不會有哪對新人是為了賺取禮金而結婚。生育也是一樣，不能單純用錢去「買」。可能也有人會說，現在全球生育率下降成為趨勢，並非政府施政能扭轉乾坤，為何還要做？正如三國劉備遺言「莫以善小而不為」，只要方向正確，都值得去做。