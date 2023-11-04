哈馬斯領導公開說，10月7日的突襲是緣自對內塔尼亞胡政權的政策。突襲之後有關以軍提議的文件被公開，以色列政府也承認屬實，但強調只是討論文件，不是已成政策。文件內容是計劃把加薩的兩百多萬人，全數驅趕往埃及的西奈半島沙漠，把加薩騰空收歸以色列。以色列出錢遷移西奈居民往開羅。與此同時，亦有傳說，以色列計劃把西岸佔領區的巴勒斯坦人遷出，趕往約旦，讓猶太人完全殖民當地。至於留在以色列佔當地人口兩成的阿拉伯人（即巴勒斯坦人）去向不清楚，亦大有機會被清洗，把以色列變成純粹猶太人地區。

加薩地區兩百多萬居民中，半數以上屬難民，故區內以難民營為主，多是聯合國援助，加以以色列的禁制封鎖政策，實際成為一個巨大的難民營。西岸佔領區性質一樣，從1948年以色列建國便把原居民遷徙，將之變成難民。超過半個世紀他們的地位並沒有改善，已是難民的二、三代了。清洗加薩等計劃，便是又把巴勒斯坦人再一次大遷移，加重他們的難民性質。

長年累月作為難民，沒有國家收容，也不能建國，且長期地被禁錮，這本已屬種族滅絕。他們命運不如歷史上的猶太人，以及流浪歐洲的吉卜賽人（本稱Roma，據說源自印度次大陸）。猶太人建國之後，心態如歐美殖民主義般兇狠，有宗教的支持，依據舊約的歷史做法，侵佔與殺戮當地原居民，像美國等圈養北美洲土著那樣，置巴勒斯坦人在集中營之內，一置便幾十年。巴勒斯坦人反抗，便要用武力把他們進一步遷離故土，但同時不顧鄰國主權，強迫遷徙入鄰國，無比霸道。

巴勒斯坦人當然反抗。埃及、約旦亦反對。以色列的企圖是與各國為敵，蠻橫霸道。它所恃的已不是1948年的英法，而是拜登號稱歷史上最強國家的美國。以色列根據的是三、四千年舊約部落角度的歷史。美國執着的是二次大戰初美國橫掃歐亞，以及其後推倒蘇聯的歷史輝煌。不過，到2023年這兩個不同時代的歷史早已過去，以色列與美國可以如願以償嗎？

即使以色列敗，美國還想重複1948年前的聯合國共管，維護以色列佔地建國，用共管來禁制巴勒斯坦建國。戰場打敗，美國想在外交上贏回利益。今天的國際社會這樣可欺嗎？

若哈馬斯勝或不敗，一切便只能按巴勒斯坦人的要求來重組。