本月舉行的APEC峰會，「習拜會」料如期上演。但別看美國為求跟中國「建設性對話」放軟姿態，好話說盡，其實壓制中國從沒放鬆。科技封鎖變本加厲，進一步加大出口管制；美國海軍神盾驅逐艦佩拉爾塔號，日前偕加拿大海軍護衞艦渥太華號穿越台海，唯恐天下不亂。

外長王毅日前訪美，當時便意味深長地表示，「通往舊金山」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處。「重回峇里島」明顯就是指去年在印尼峇里島舉行的G20峰會，當時也上演了全球矚目的「習拜會」。事後中方指出，美國在「習拜會」承諾了「五不四無意」，包括不支持兩個中國、一中一台；無意尋求同中國脫鈎；無意阻撓中國經濟發展；無意圍堵中國等。

但一年下來，美國所謂的「五不四無意」完全朝相反方向發展，承諾頓成空言，令中美互信蕩然無存，雙方關係跌至谷底。王毅提醒美方「重回峇里島」，就是要求美國說話要算數，只有回到峇里島共識，兩國才有可能實現建設性對話。

問題是，美國會遵守承諾嗎？答案全世界都清楚。華府講一套做一套，壓制中國成為最大國策，科技封鎖、貿易制裁、軍事挑釁，層出不窮。拜登之所以急於跟習近平會面，無非向國際社會展示「中美關係可控」，尤其俄烏戰爭未息，以巴衝突又起，美國左支右絀，才急欲緩和跟中國的關係。中國亦是同樣道理，既然美國窮於應付俄烏和以巴，此時跟美國表面修好，未嘗不能換取喘息空間。雖然明知科技封鎖和貿易制裁不會撤銷，但台灣大選明年初舉行，確保美國不要拉抬台獨聲勢，不要觸碰台灣問題紅線，非常重要。