美國政治新聞網Politico報道，總統拜登和官員已談及以色列總理內塔尼亞胡可能即將下台，華府預期待以軍在加薩地帶的軍事行動早期戰鬥結束，他必然需為發生的事負責。換言之，眼前等着內塔尼亞胡的是美國用完即棄與世上一眾人道主義者的鄙視，會否有人被逼瘋並將殺戮升級？白宮群英又豈會沒顧及到？

雖然白宮國家安全委員會發言人沃森指，拜登未討論過關於內塔尼亞胡前景的話題，強調當下重點是應對眼前危機。惟華府這樣一說反而在考各位的閱讀理解能力，因為眼前危機正是來自內塔尼亞胡。再說，若論往績，內塔尼亞胡過往不但堅定支持來自共和黨的特朗普，更曾嚴詞批評奧巴馬。試問一個對民主黨「揸莊人」稱不上「聽話」之人，民主黨政府會不會樂見他政權永續？何況美以之間只是互相利用，前者藉後者在中東地區建立美國認可的秩序，後者則狐假虎威，彼此不存在甚麼情誼，任誰上台來當總理也是一樣的操作。只有養不熟的小頭目，才令社團大佬難以吞下一口惡氣。

內塔尼亞胡是甚麼屬性，民主黨怎會不清楚？2015年，奧巴馬與伊朗進行核協議，解除了對伊長期以來的經濟制裁，美伊關係回暖觸動了以色列的敏感神經，時任總理內塔尼亞胡大罵奧巴馬。其實奧巴馬早就看不起「老胡」，白宮2009年發放照片，顯示奧巴馬一邊與對方通電話，一雙腿卻擱在桌上，被認為有心藉鞋底示人照片表達對老胡的不屑，事件引發以色列輿論狠批。時任副總統的拜登沒可能不知道這些牙齒印，還向對方和顏悅色。

內塔尼亞胡想連巴勒斯坦自治區都一併納入以色列版圖，這張底牌給可以出動航母群震懾伊朗等中東力量的超級大國看穿。老胡正形格勢禁。