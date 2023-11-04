北韓作為全世界最神秘的國家，最高領袖金正恩的一舉一動都受到各國高度關注。早前勞動黨軍政指導部部長朴正天被拍下對着金正恩女兒金主愛單膝下跪說話，就令人再度揣測金主愛已被金正恩欽點為接班人，連南韓政府近日也開腔聲言不排除金主愛接班的可能性。但我以為這種判斷為時尚早。

首先，身為80後的金正恩今年才39歲。按照目前政治人物60、70多歲才退下一線的規律來看，除非金正恩的健康狀況出現重大問題，否則他還會執政30年左右，有足夠的時間循序漸進地栽培接班人。現在斷言幼小的金主愛是北韓第四代領袖，有點言之過早了。

其次，儘管平壤政府一直聲稱北韓是一個沒有階級的社會，並且制訂了《男女平等法》等法律，賦予女性投票權和參選公職的權利，但實際上北韓仍然存在嚴重的性別階級，傳統父權觀念依然深植於社會。縱使北韓是一黨專制的獨裁國家，若金正恩欽定女兒接班，大部分民眾內心仍會不服氣。畢竟朝鮮半島長期受到儒家學說影響，儒家的等級制度導致女性在社會上的地位一直不太高。所以就算是被世界公認為經濟和文化強國的南韓，至今還存在男女不平等的現象。最明顯的是在工作方面，南韓性別薪酬差距在發達經濟體之中是最大的。

北韓情況恐怕比南韓更嚴重。在平壤政權的政治核心圈，女性依然是鳳毛麟角，北韓男性地位遠高於女性。由女性出任政府最高領袖，在北韓這個保守國家只會引起社會巨大反彈。當然，任何事情未發生之前，都有發生的可能性。但從目前情況來看，金正恩不時帶着女兒曝光，似乎只是想在北韓人心目中打造慈父形象，和接班並無太大關係。