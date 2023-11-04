以色列報復哈馬斯突襲的軍事行動已持續接近一個月，執筆時加薩的死亡人數已突破9,000人，當中逾四成是小童。儘管聯合國表明，以色列可能已犯下戰爭罪行，但依然無阻內塔尼亞胡政府血洗加薩。一份外洩的以色列情報局報告計劃顯示，以色列已擬定三種戰後方案，擅自決定了230萬加薩巴勒斯坦人的命運，全部都是赤裸裸的、有強權無公理的殖民主義行為。

以色列事先張揚，是次戰爭分三個階段進行，第一階段即先前進行的空襲與地面進攻，破壞哈馬斯基礎設施；第二階段則把打擊重點轉移至消除零星抵抗的戰鬥。如今進入第三階段，即是要在加薩建立一個新的安全制度，永絕以色列後患。

外媒適時報道了以色列情報局外洩的三種「安全制度」方案，第一種是巴勒斯坦居民繼續留在加薩，當地管理權歸還控制約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府；第二種是居民同樣續留加薩，由當地新的阿拉伯政府統治；第三種是230萬居民遷往帳篷城臨時居所，後續再遷至埃及西奈半島，在半島北部建立永久社區。

事實上，以色列不斷強迫加薩平民從北往南移，根本目的就是想將他們趕到埃及西奈半島，加薩則由以色列佔領。但埃及已表明不會接收難民，甚至在接壤加薩的拉法口岸部署坦克和裝甲車。

至於將加薩人民撥歸約旦河西岸巴勒斯坦自治政府管治，惟自治政府一直被加薩人民視為軟弱腐敗，正是這樣才造就了哈馬斯崛起並統治加薩，何況約旦河西岸實際管治權根本在以色列手裏。還有，扶植成立新的阿拉伯政府困難更大，到頭來又是傀儡，激進主義只會春風吹又生。

美國表面上也不贊成上述三個方案，反而傾向由多國派駐維和部隊維持秩序。但拜登已表明不會派軍隊到加薩，以免重蹈過去20年中東反恐戰的覆轍，沙特等阿拉伯國家亦未必想蹚這趟渾水；更須強調，只有聯合國才能授權成立維和部隊，並非美國說了算，但以色列肯定不可能接受聯合國維和部隊進駐加薩。

可以看見，不論是哪個方案，全部沒有加薩人民參與，他們就像顛沛流離的無根之萍，只能任人擺布。生而為人，世世代代的命運皆無法自決，世上最悲慘之事，莫過於此。明乎此，要永久解決以巴問題，惟有實行兩國方案，即是讓巴勒斯坦人立國。可惜出於宗教、種族、歷史仇恨，以色列絕對不會接受，結果這個死結只能千秋萬世延續下去。

哪裏有壓迫，哪裏有反抗。不論實施何種方案，只要巴勒斯坦一日無法立國，巴勒斯坦人民一日受到不平等的殖民統治，哈馬斯一類激進勢力必然捲土重來，以色列渴望的長治久安亦不可能實現。宗教應該都是導人向善，而不是導人向暴，冤冤相報何時了，無奈上帝聽不到加薩在哭泣！