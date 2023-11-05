正論：橫衝直撞如玩命　高齡司機成炸彈

這些年，涉及高齡「的哥」的交通意外不絕如縷，往往釀成人命傷亡，昨日又有同類事故發生。一輛的士凌晨時分在尖沙咀接載兩名外籍遊客前往元朗，途中72歲司機突感不適，駛出長青隧道後失去知覺，在無人駕駛下先撞向路旁鐵欄再向前衝，最終撼向石壆始停下，險象環生。老齡的哥送院搶救無效死亡，兩名遊客幸無受傷。

事實上，近年涉及的士的交通意外愈來愈多，肇禍的哥大都年紀老邁。例如今年初炮台山「炮彈飛的」嚴重交通意外，導致4人受傷，當中兩人危殆，涉事司機84歲；此外，一名87歲的士司機9日內3度駕車失事，其中兩宗更涉及危險駕駛被控。還有，長沙灣一名70歲阿伯被一輛空載的士撞倒，涉事的哥為更高齡的79歲阿伯！一之為甚，豈可再乎！這些意外難道不可避免？

可以看見，高齡的哥橫衝直撞，儼然馬路炸彈，罪魁禍首在於運輸署胡混度日。該署口口聲聲就高齡人士申領車牌的要求進行檢討及修例，早在去年6月已成立專家小組，原擬今年中展開諮詢，惟現在已是年底，修例依然未有寸進。時任署長羅淑佩信誓旦旦聲稱「絕不走數」，但連署長都早已換人，馬路炸彈問題依然無解，這不是草菅人命是甚麼？

現時法例規定，70歲以上司機申請駕駛執照時，只需提供一份4個月內由認可註冊醫生發出的體檢證明書，便可視乎情況申請1年或3年牌照，續期時再做身體檢查。前年9月，時任運房局局長陳帆曾書面回覆議員質詢，透露全港有逾11萬名年過60歲持的士駕駛執照人士，佔整體的士司機55%。當中年過80歲的司機，總數多達1,444名，相關數字更是連續兩年上升，較2018年增加200多人。而運輸及物流局局長林世雄早前亦稱，過去3年，平均每月大約有300宗涉及的士的意外，即平均每日10宗，其中接近一半涉及年齡60歲或以上的士司機，情況令人吃驚。現行法例對高齡司機監管不足，未能確保乘客及道路使用者安全，已是不爭的事實。

這樣說並非年齡歧視，而是駕駛必須高度集中精神，遇事更考反應，雖然部分長者身壯力健，但有些長者難免體能甚至認知衰退，根本不宜駕駛，奈何運輸署在這方面的監管長期交白卷。例如日本及中國內地分別將職業司機年齡上限設為75歲及60歲，香港法例則無此限制；與此同時，的士行業工時長、薪酬低，難以吸引年輕人入行，加劇司機老齡化；何況香港退休保障不足，許多銀髮族手停口停，揸的士入行門檻低，遂成為不少長者的餬口工具。

由此可見，的士司機老化背後，涉及的是深層次社會問題，牽一髮動全身。港府對此因循苟且，拖得就拖，運輸署修例固然歎慢板，輸入外勞計劃更礙於業界反彈過大，而沒有將的士司機包括在內。看來問題無法可解，市民會否淪為「的下亡魂」，只能靠彩數。