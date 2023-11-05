以巴之戰（不是以哈，哈馬斯代表的是全體巴勒斯坦人，以色列轟炸、迫害的也是全體巴勒斯坦人）正進入決戰階段，以軍進入加薩城區的密集民居地，也是哈馬斯預定與以軍決戰的場所。以軍的炮火摧毀地面建築形成廢墟，卻更有利哈馬斯的地道戰，因而戰事開始不利，進佔市區同時把以軍暴露在地道下哈馬斯的偷襲，愈是深入，死傷更多，加薩城區便成哈馬斯揚言的以軍墳墓。

即使以軍佔了城區的全部地區，能抑止哈馬斯的偷襲嗎？用毒氣、用化武的話，避不過國際社會的監察。美國敢為以色列這樣的戰爭罪行承擔責任嗎？至少拜登與民主黨不願，共和黨也可以此攻擊拜登的連任選情。

加薩以外，真主黨已開始加強對以色列的空襲，一如哈馬斯在10月7日的偷襲，只要發射數千枚火箭彈，以色列的空防系統便崩潰，更何況仍可有上千近萬的無人機、導彈攻擊呢？真主黨以外，也門的胡塞武裝也可突襲以色列的紅海港口，真主黨攻打以色列的城市和港口，與胡塞武裝聯手，可斷絕以色列全境的天然氣、石油供應。能源短缺，以色列經濟、民生不易維持，戰爭機器也難運作。以色列的圍困加薩、西岸，本身亦被阿拉伯圍困，沒有縱深，地面可作戰，空防難守，美軍航母戰艦和艦載戰機可補以色列空防之不足嗎？美國會直接軍事介入嗎？

以軍就算掃平加薩，再殺上幾百萬巴勒斯坦人，還是清理不了加薩內外的哈馬斯，以及其他聯盟的伊斯蘭教、阿拉伯武裝，不用伊朗出手，已經可以把以色列陷入難以防守的戰火裏。再多殺巴勒斯坦平民婦孺，以色列將失去全球的同情，民主黨與拜登為了自身的政治利益，將沒法不採更激烈的方法強迫以色列停戰談判，內塔尼亞胡的戰時內閣應是美國及西方不得不更換的對象了。

內塔尼亞胡一倒台，戰爭即可停止，政治談判與外交會替代。哈馬斯一直都願談，只要美國有力推倒以色列極右政治聯盟，以巴必可談判，只是哈馬斯會替代親以的巴解政府，伊朗、沙特阿拉伯、卡塔爾等都樂見其成，中、俄和歐盟亦會積極協助，戰爭和人道危機便可一下子扭轉。

關鍵在美國，關鍵在內塔尼亞胡下台，關鍵在哈馬斯於加薩打一場漂亮的廢墟地道戰、游擊戰。只有這樣，才可解救幾百萬的加薩和西岸地區巴勒斯坦人。