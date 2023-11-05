有美國政客也許閒得無聊，忽然又打起「香港牌」，在國會提出跨黨派的《香港制裁法案》，要求將49名港府官員、法官和檢控官列入制裁名單，簡直駭人聽聞。一個國家推出針對其他國家和地區的法案，已經嚴重違背國際關係準則，而且一口氣制裁這麼多官員，包括法官和檢控官，更是赤裸裸的干預香港司法獨立，可見美國政客確實走火入魔。《香港人權與民主法案》、《香港自治法案》，加上這次的《香港制裁法案》，美國國會頻頻炮製針對香港的惡法，對長臂管轄樂此不疲，到底是誰給予他們權利？莫非真的把香港當成美國第51州？

與過去的理由一樣，這次美國政客要求制裁眾多港府官員，也是拿《港區國安法》說事，叫囂要追究「侵犯人權」的責任。這只能說明老美已經技窮，實在找不到其他更好的理由，只好不斷翻炒冷飯。其實眾所周知，美國維護國安的法例比任何國家更多更嚴厲，起碼超過20部，而香港只是落實一部國安法，老美就氣急敗壞，這種美式雙標不僅霸道，而且邪惡。

香港剛從黑暴和疫情中走出來，社會穩定了，但經濟尚未復原，偏偏美國政客無事生非，又打起香港的壞主意，真可謂心腸歹毒。利用香港牌遏制中國，已是他們的慣技，而這次似乎還有其他目的，就是要令拜登政府難堪。最近華府頻頻向中方示好，雙方元首會面的呼聲高唱入雲，這顯然不是共和黨希望見到的結果，於是在亞太經合組織會議即將舉行之際上演了這場政治鬧劇，無非想製造障礙，破壞中美元首會面的氣氛。

然而，這場政治鬧劇的劇本實在太爛了，沒有任何說服力。美國政客要求制裁港府官員的理由是追究「侵犯人權」的責任，但到底誰在侵犯人權？以色列對加薩地帶狂轟濫炸，殺害無數平民百姓，豈止是侵犯人權，簡直是種族滅絕，老美視若無睹且助紂為虐，反指執行國安法的港府官員侵犯人權，如此白癡的理由也只有白癡的政客才想得出。

畢竟時代不同了，老美以為像以前那樣揮舞制裁大棒就可以嚇唬全世界，未免太天真，這一招用得太濫，早就令人麻木了。說到底，香港是中國的地方，由中國政府管轄，這是任何人都無法改變的事實，老美企圖利用國內法案對香港實施長臂管轄，純屬癡人說夢。