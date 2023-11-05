筆下風雲：美以同謀上帝看不見-程萬里 傳媒人

以色列對加薩的攻擊變本加厲，內塔尼亞胡政府完全無視國際指摘，繼續對平民狂轟濫炸。有巴勒斯坦電視台記者進行直播期間，得悉半小時前才見過面的同僚，連同其十一個家人在空襲中喪生，情緒崩潰，痛訴記者生命毫無保障，死亡只是遲早問題。就連荷里活女星安祖蓮娜祖莉也忍不住發聲，形容加薩正由露天監獄變成萬人塚，批評以色列違反國際法，其他阻礙人道主義停火的國家領導人都是同謀共犯，擲地有聲。

正因為國內外反戰聲音高漲，美國國務卿布林肯第三次訪以，向內塔尼亞胡提出人道停火要求，惟遭拒絕。很明顯，美國根本無意認真阻止以色列停火，只是礙於輿論壓力不得不擺個姿態。要是老美真有從人道立場設想，只消在聯合國安理會不再動用否決權即可，何需大老遠跑到特拉維夫惺惺作態？

由布林肯到拜登再到其他白宮官員，皆為以色列的血腥罪行背書，每次國際指摘以色列連醫院、難民營、救護車都進行轟炸，這些穿上高貴西裝的華盛頓精英們，例必附和以方所謂內藏哈馬斯的說法，拜登表明相信以色列情報，布林肯揚言以色列有用方法保護平民，睜眼說瞎話。

聯合國表明，以色列可能已觸犯戰爭罪行，其實不是有可能，而是赤裸裸的戰爭罪犯。以色列無差別向平民進行大屠殺，冷血暴行早就令全世界側目。日前轟炸難民營造成數百人死傷，只為殺一個哈馬斯成員，使用的便疑是JDAM炸彈。JDAM即「聯合直接攻擊彈藥」，由波音公司為美軍開發的一種空投炸彈配件，殺傷力極大，過去曾用於波斯灣戰爭。以色列竟用如此大殺傷力武器轟炸平民，而美國無動於衷。如果世上真有上帝，為何上帝看不見？