舊學生畢業後到深圳發展，經營幾年後事業有成，娶妻生兒，落地生根，上周邀請我和另一位朋友到深圳敍舊。我與友人打算提早抵埗，先吃一頓飯，再與舊生聚頭。豈料舊生聞訊後，竟表現得憂心忡忡，說：「老師，你倆的手機尚未裝設內地支付系統，出外用餐會十分不便。」

筆者心想，大灣區我沒少去呀，解除防疫禁令之後，隔兩、三星期便北上一趟，這世界有現金不就是王嗎，怎麼連吃頓飯也說有困難？我與友人便沒理會，如期提早到深圳福田區，打算先飽餐一頓，再與舊生會合。

我倆到餐廳坐下，好整以暇，準備點菜。內地的餐牌幾乎已全面電子化，掃碼點餐這玩意，我們見多了，在香港也常用，於是就用手機嘗試掃碼，但不成功，友人又試，也是不行。後來招來服務員一問，才知道原來沒安裝內地的支付系統，非但無法用電子付帳，就連電子餐牌也看不到。到頭來沒法子，惟有請服務員將紙版餐牌找來，卻要找了好一會兒，到正式點菜，人家早已不用紙筆，我倆口說，服務員像小學生背誦單詞般，邊聽邊在口中重複，然後默默記下，再到廚房傳達。整個過程勞動到兩、三位服務員，我們那一桌就成了餐廳的焦點。這頓飯一如舊生所料，吃得很不方便。

以往沒有感到如此不便，是因為同行者之中，總會有人裝設了內地的支付系統，一切由他代勞便是，偏生今趟出城的兩個人，都是大鄉里，因而便覺得舉步維艱。但是我反心一想，內地不是也想發展旅遊業，吸引海外遊客嗎？外國旅客短暫到來，不可能特意裝設甚麼微信、支付寶，如果讓他們感到處處不便，豈不是跟國家的開放政策相違背？