全球首屆人工智能（AI）安全峰會一連兩日在英國舉行，中國、美國等28個國家及歐盟簽署宣言，一致認為要集體管理AI潛在風險。惟據報第二日的峰會，僅限個別政府、企業和專家代表參與，中國代表無份出席。若西方始終不摒棄小圈子心態，想有效去除AI風險只是天方夜譚。

AI發展不能過於自由，多國簽署宣言，一致認為「迫切需要透過全新的全球共同努力，來了解並集體管理潛在風險，以確保以安全、負責任的方式，開發和部署人工智能，造福全球社會」，惟宣言簽了卻立即搞起與「全球共同努力」相違背的「小組會議」，自打嘴巴之快令人大開眼界。難為英國副首相杜永敦還在死撐，指部分環節不適合中國代表參與，「但中國作為主要AI強國，有需要與中國合作」。自相矛盾的發言，不知是否由蹩腳AI程式自行生成。

包括英國在內的若干西方政府，根本仍未了解AI的潛在風險來自技術的日漸普及，從改圖、深偽影像，以至將著名樂隊「披頭四」已故成員約翰連儂的聲線唱腔成功「復活」，根本毋須國家級單位出手，普羅市民只要肯花時間就能掌握相關技巧。內地5月拘捕了多名騙徒，涉嫌透過視訊通話截取通話人的人臉資訊，再以AI換臉片段，假扮熟人向通話人的朋友騙款；今年3月，網上湧現多張美國前總統特朗普被多名警員圍捕的AI合成照片，迄今仍沒有聽到美國中情局、FBI，甚至英國軍情六處等，有過甚麼具體回應，是否默許以AI亂搞？

監管AI不被用作不良用途，必須由各國政府認真掃蕩方能見效。與會單位能商討出適用於彼此之間的共識即可，搞細圍小圈子根本多餘且無知。當然，若基於圍爐取暖或只為妖魔化某國，那就另作別論。