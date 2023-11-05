以色列對加薩的攻擊日益激烈，可以說殺紅了眼，不僅醫院學校不放過，就連難民營也由於懷疑有哈馬斯指揮官潛藏其中，便毫不猶豫地直接轟炸，儘管以方宣稱成功擊斃該名指揮官，卻同時造成超過195名難民傷亡！

到底難民營中有沒有哈馬斯指揮官？抑或這不過是以國想要採取攻擊手段的藉口？恐怕永遠也不會有答案。然而，以色列現在的行為，和哈馬斯相比，實在很難說誰更像是恐怖組織？這使得愈來愈多國家不是和以國斷交，就是召回大使，就連英法等傳統上支持以色列的大國，現在對以方的態度也趨於保守，英國甚至在聯合國會議上棄權，間接表達了對以色列行動的不滿。

然而，身為世界頭號強國，也是以色列最堅強支持者的美國，現在卻彷彿被以色列綁架，儘管偶爾會發表一些人道至上、必須考慮巴勒斯坦難民處境的堂皇言論，最終仍是毫無保留地站在以色列身邊，協助壓制日益高漲的反以情緒，這已讓美國陷入極端尷尬的處境。

在以巴爆發衝突前，美國在全世界的大戰略，本來是用烏克蘭拖住俄羅斯，然後聯合印太國家圍堵中國，並促進以沙和解重新找回自己的地位，且裂解中國在中東地區的攻勢。但現在因以色列的暴走已全亂了套，俄羅斯在戰場上反守為攻，烏克蘭左支右絀，以沙和解已成泡影，而對北京的圍堵，更在多國的不滿情緒下呈現分崩離析的慘況。拜登布局數年的框架，正面臨全面崩潰的危機。

更糟糕的是，對美以罔顧人道的譴責，正從中東擴散至東南亞、南美乃至非洲與歐洲，美國如果再不想辦法讓以色列踩煞車，恐怕二戰後首次美國被孤立的窘境，就會出現在人們眼前。