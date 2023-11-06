毛澤東時代的口號是「備戰、備荒、為人民」。新中國建國70多年，經濟建設的成績有目共睹，已經不用備荒了，因為荒大致消除了，現在只是防地震、海嘯、瘟疫，亦可應付自如，不會出現災荒。

為人民，仍然重要，特別是要把為少數人民改為為大多數人民，不患寡而患不均。社會主義初心仍要堅持，還須努力。

備戰則似還是重頭之重頭。建國初期，要防美國侵略，抗美援朝，抗美援越，是抗美於國界外，讓出時間與空間發展核武，以核阻嚇來制止美國侵略，保國家安全。可是，在蘇聯反目，中國聯美抗蘇，成功推翻蘇聯政權，卻面對美國更大的威脅。最後還是要聯俄抗美，但俄羅斯實力不如蘇聯，中國承受美國的壓力比前更甚。當美國用烏克蘭戰爭來企圖打垮俄羅斯，中國更有唇亡齒寒之感。

美國的脫鈎或改稱減險，實際是要建立新冷戰對付中國。若以色列在中東消滅哈馬斯，也即是巴勒斯坦的反抗，美以聲勢將更加一時無兩。烏克蘭戰爭也大有機會迫使俄羅斯讓步，成就美國總統拜登所說，歷史上最強國家的美國。

巴以之戰、烏克蘭戰爭結果仍有待分曉，可中國不能不防，不能不認真備戰。

美國應付中國的戰略還是圍堵，中國風險最大的地區仍是沿海經濟發達、人口密集的城市帶。雖說美國的導彈是無遠弗屆，但要征服中國，必須佔領沿海地區，包括北京、上海、珠三角的防衞。因此也要分成多線防工，一如以前的三線建設。不過，中國已今非昔比，不需要把沿海工業搬遷避戰，西南地區已發展。俄羅斯應屬可靠盟友，同對美國還是敵愾同仇。中國新的防衞戰可能便是打通西部通道，由新疆通中亞、中東，以至歐洲、非洲，擺脫美國的圍堵，發展可與美國西方抗衡的現代絲綢之路的全球化經濟。

今年5月，中國在西安召開中國與中亞的高峰會議，提議與中亞發展命運共同體，戰略意義巨大。可惜海內外似忽視其重大深遠的地緣與全局的作用。一帶一路倡議開展的中歐班列，和由之啟動的中亞、中東與俄羅斯、印度的基建大發展，以及中國推動伊朗與沙特阿拉伯的政治和解經濟合作，正是在中亞、中東重建絲綢之路時代全球最發展的經濟地區。中國向西不單止是防守，更是進攻之策。在與美對抗，可立於不敗之地。