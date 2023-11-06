加拿大軍方又抗議中國軍方「不安全、不標準、不專業」，聲稱其一架直升機近日在南海上空遭解放軍殲11戰機近距離發射熱燄彈，「萬一熱燄影響直升機旋翼，後果不堪設想」。沒錯，雙方軍機近距離對峙，隨時會有碰撞甚至擦槍走火的危險，但問題是，既然加軍知道後果不堪設想，為何還不斷跑到中國家門口挑釁？如果解放軍戰機飛到加拿大附近空域發射熱燄彈，加方當然有權抗議，而現在是加拿大軍機不遠萬里上門挑釁，反而倒打一耙指控中方「不安全、不標準、不專業」，真是豈有此理。不要忘記，現在已不是盎格魯撒克遜人撒野的年代，其傲慢的臭脾氣也該改改了。

根據網上資料，加拿大海軍只有12艘巡防艦、4艘潛艇、12艘海巡艦、8艘巡邏艇及數艘支援艦艇，全是老掉牙的貨色，海軍現役人員不過是8,500人。就這一點家底，竟敢頻頻跑到中國家門口耀武揚威，豈止是不自量力，簡直就是丟人現眼。

當然，加方之所以如此囂張，皆因自恃有美國保護。但不可不知，目前美國正深陷俄烏戰爭和以巴衝突兩個泥潭，自顧不暇，根本沒有能力開闢第3條戰線，加軍再不知進退，只能自取其辱。殺雞焉用牛刀，解放軍不必大動干戈，只需一艘055型驅逐艦就足以碾壓整個加拿大海軍。

歸根究柢，世界各地紛亂不已，戰爭迭起，就是因為美國到處煽風點火，以及加拿大等附庸國為虎作倀。最令人莫名其妙的是，近期華盛頓頻頻向北京示好，擺出一副急於改善關係的姿態，但另一方面，美軍在南海和台海的挑釁動作依然沒有減少，日前再度聯同加拿大軍艦穿越台灣海峽，分明就是「撩交打」。由此可見，即使中美關係有觸底反彈的迹象，也不可能有根本性的改善。美方暫時放低身段，不管是基於區域和全球穩定的戰略考慮，還是為了即將召開APEC會議的權宜之舉，都不過是緩兵之計，中國人千萬不要被眼前的緩和假象迷惑。

從俄烏戰爭到以巴衝突，無不證明一個道理：實力決定一切。正如俄羅斯總統普京所說，沒有實力的憤怒毫無意義。中國周邊環境惡劣，美國咄咄逼人，加拿大狐假虎威，連菲律賓也愈來愈放肆，就是認為中國好欺負。要改變這種被動局面，中方除了展示決心，更應展示實力，該亮劍就亮劍。