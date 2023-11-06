中美元首很大機會在APEC會面，為營造兩國緩和關係的氣氛，美國財長耶倫適時強調不尋求與中國脫鈎，印太地區及國家亦不應被迫在美中兩國之間做出選擇。說得動聽，但事實是否如此呢？

美國不是不想跟中國脫鈎，而是無法脫鈎，惟有換個說法，說成是「去風險」，實際換湯不換藥。華府為進一步壓制中國科技特別是人工智能發展，再加強管制先進晶片出口，並將生效時間提前，美國晶片公司英偉達（Nvidia）隨即失去中國明年達到50億美元的大單。明明有巨額生意可做，華府偏偏不准美國企業去做，這還不算脫鈎算甚麼？

至於不會強迫印太地區及國家選邊站更是無從談起。受制於美國的晶片禁令，南韓、台灣等地的晶片巨擘不能對中國出口高端晶片，情況跟英偉達一樣。南韓、台灣政府哼也不敢哼半句，只能乖乖照跟，難道這樣也不算強迫選邊站？

更不必說，美國一直在台海、南海無風起浪，藉「自由航行」之名來到中國家門口生事，或抵近偵察公然採集情報，同時為菲律賓、日本等跟中國有領土爭議的國家吶喊助威。最近菲律賓好不囂張，藉仁愛礁爭議挑釁中國，連日本都來攙一腳，忽然聲稱要與菲律賓、美國合作保護南海自由，並向菲律賓提供海岸防衞雷達，同意就便利自衞隊與菲方軍隊來往的《互惠准入協定》展開磋商云云，擺明就是美國在背後攪局，日菲狐假虎威。

由此可見，「習拜會」即使成事，中美對立不會停止，美國會繼續講一套做一套。北京亦深明拜登言而無信，轉移從「地方」入手，改善中美民間關係。加州州長紐瑟姆早前訪華獲高規格接待，便是北京「以地方包圍中央」的開始。