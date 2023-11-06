人們常說，在舞台上有張國榮，就應該有梅艷芳；有羅文，就要有甄妮。這兩對組合無可取替，也不可調換，換作是哥哥配甄妮，阿梅配籮記，雖然仍有看頭，但舞台效果會大打折扣。張國榮與阿梅最後一次合作是獻唱《芳華絕代》，他倆在舞台上邊唱邊跳，氣勢強得讓人透不過氣來，外人不知就裏，以為經過反覆排練，實際上，哥哥是即興到場，二人說唱就唱，沒經過綵排。

這便是天生的默契，普通人想追求也未必求得來。如今張梅二人已作古，但在世界政治舞台上卻有一對新組合，兩者的默契亦是儼如天賜，好得讓人嘆為觀止。這兩位巨星，一個叫美利堅，一個叫中國。

美國快將舉辦亞太經合組織（APEC）會議，亟欲邀請中國國家主席習近平出席。傳聞中國暗地裏開出條件，說不管美方是否正在制裁香港特首李家超，總之APEC會議不邀請李特首，習主席便不答應赴會。中美各具立場，誰也不能在國民面前丟臉。這時候「舞台默契」便發揮效力，兩國互相配合演出，所得出的效果，好得像是嚴絲合縫，不落痕迹。

到頭來，美國如常向李家超發出邀請函，但那邊廂，李特首卻宣稱有事，無暇應約，改由香港財政司司長代表出席。此舉讓中美兩國都不失顏面，對內對外都好交代。中美就猶如兩個偉大的演員，演技同樣出色，又能合作無間。

對上一次的精彩演出，是在2022年，美國時任眾議院議長佩洛西不理北京反對，堅持竄訪台灣。不過，佩婦人的專機抵台時，卻選在一個黑漆漆的晚上，機場就連大燈也沒敢亮起。如此刻意降低調子，便是讓中美雙方可以各自演繹，分別找到下台階。