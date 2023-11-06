儘管讓巴勒斯坦人民陷入水深火熱，但哈馬斯仍不肯罷休，近日又向國際嗆聲，揚言會繼續攻擊以色列，直到把以國毀滅為止！可舉世皆知，哈馬斯這種虛聲恫嚇所帶來的唯一結果，就是讓巴勒斯坦人遭受更慘重的傷亡。

以色列要完全殲滅哈馬斯固然極度困難，但哈馬斯要打垮以色列更是不可能的任務，雙方這種喪失人性的纏鬥，只是證明了在21世紀的今天，人類並沒有昇華為自己所以為的萬物之靈，而依舊是被偏見與仇恨役使的動物罷了。

台灣過去經常自詡或是希望自己是東方的以色列，然而在民進黨執政後，卻變得愈來愈像只剩一張嘴的哈馬斯。在美國的指導下，民進黨目前在台灣規劃的戰略，和哈馬斯如出一轍，就是用台灣人民的血肉當盾牌，在萬一戰事來臨時用人命遲滯解放軍的攻擊，然後寄望於國際的譴責制裁壓力，甚至直接出兵干預，讓解放軍知難而退。

遺憾的是，加薩正在上演的悲劇，完美證明了台灣一直想加入的聯合國，在真正的關鍵時刻根本無法發揮功能。而無論是在烏克蘭還是加薩，面對可能爆發更嚴重的衝突，西方強權充其量只能運送武器與救援物資，毫無直接參戰介入的打算。眼前的事實已清楚地告訴人們，台灣若採取和哈馬斯相同的戰略，結果就是數十倍於加薩的慘況。

幸虧民進黨嘴炮雖然無敵，但除了認真為自己搜刮利益外，對其他事情毫無信仰與熱情，所謂徵兵備戰都是虛應故事，採購軍武也不過是想中飽私囊罷了，並沒有真的打一場大戰的決心。然而台灣卻有許多年輕人被洗腦蠱惑，以為解放軍不敢來攻，而就算來了，也必將被擊退。孬版哈馬斯埋下的種子，將成為台海禍亂的根源。