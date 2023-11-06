以色列日前空襲加薩最大醫院入口嘅一支救護車隊，造成15死60人傷，以軍辯稱哈馬斯利用救護車運載武裝分子和武器。之但係有美媒翻查轟炸後嘅影片顯示，現場有十多名死者，包括婦孺，周圍卻見唔到武器或穿軍裝嘅人。戰火紛飛，子彈無情，平民死傷枕藉，用乜藉口都難掩以軍濫殺無辜！事實上，以軍已向加薩逾1.2萬個目標發射咗超過8,000枚炮彈，據悉這比美軍每年喺阿富汗行動所耗彈藥還要多！

加薩被圍困，除咗狂轟濫炸，大半個月來更被斷水斷電，由於缺乏燃料，海水化淡廠無法運作，雖然井水可解燃眉之急，但井水含鹽量高也受污染，當地人根本冇清潔水飲用，兒童因脫水死亡嘅威脅日益嚴重。若不停戰，相信即使沒死於炮彈，也會死於缺水！

美國國務卿布林肯喺約旦首都安曼，與多個阿拉伯國家外長及官員會面，佢喺會後表示，美國和阿拉伯國家均相信，由哈馬斯控制加薩嘅政治現狀不可持續，佢已同阿拉伯國家討論「兩國方案」可以如何更好地推進。

依老朽看，老美調停無方，喝唔住以色列以極不人道之勢圍攻加薩。呢，布林肯表示，以軍如果依家停止進攻，就會令哈馬斯得以喘息和重整旗鼓，並發動類似10月7日嘅突襲。

以巴戰火已經蔓延開去，外媒引述接近哈馬斯高層消息報道，哈馬斯準備打持久戰，迫使以色列談判停火。美媒亦報道，哈馬斯較十多年前擁有更多致命武器，包括喺伊朗等國協助下，研製出攻擊無人機，甚至射程近乎覆蓋以色列全境嘅火箭彈。哈馬斯斗膽喺上月發動大規模突襲，想必唔係霎時衝動，而係已做好長期戰鬥嘅準備！美國無力喝停以軍，攬火焚身，繼俄烏戰事後又多一個包袱！