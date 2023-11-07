中美會否最終大戰，這還是未知之數。但美國制裁、武力迫壓是必然繼續之事。台海危機相信不會很快解決；若台灣回歸，美國恐懼，對華的擔憂與壓迫必然加重。除非美國放棄海外，逃歸本土，否則的話，在太平洋西岸、東海之域，中美會有頗多衝突機會。外來打擊便主要集中於中國沿海地區。中國應對之策未必需要像上世紀60年代那樣，把工業從沿海遷往內陸。但發展內陷，擴大經濟與軍事迴旋空間也是恰當的。

由於西部開發政策，武漢、重慶、成都、綿陽，乃至貴陽已有一定工業基礎，也已大致轉型，轉移到高新科技產業範疇。但更佳的策略是建設新疆，形成國家防禦的大後方，也同時是經濟發展的大前方。關鍵的是中俄敵愾同仇與美國對抗，俄羅斯的武力可在後方保衞新疆，更有中亞整個傳統絲綢之路的空間向西發展。

自阿富汗敗走後，美國已無法在中國西鄰的中亞製造麻煩。吉爾吉斯斯坦的幾次顏色革命塵埃落定難再起哄，稍為不穩的是哈薩克斯坦，或可加上蒙古。但二者同屬內陸國家，被中俄包圍。即使美國策動，也只能帶來麻煩，不會引起政治顛覆。中俄要鎮壓，亦十分容易。北有俄羅斯，南有帕米爾、青藏高原至喜馬拉雅山脈的自然屏障，即使河西走廊單一連接，新疆土地遼闊，資源豐富，若能與中亞合作，便可成中國西部發展中心，遠離沿海美國武力壓迫。

歷史上河西走廊斷接，東漢時中國還可在新疆中亞自保，維持漢家正統。只要建設好新疆，打通中亞，新疆應是中國最安全的省級單位。更何況交通運輸已大勝過往，高鐵已通河西走廊，南疆北疆也以鐵路連接成完整的交通網，改變了原來沙漠綠洲城市的孤立。

新疆土地廣大，水源也足，人口與經濟發展可快步擴大。不但利用本地資源發展農工、礦產資源，並且可借鐵路航空成中國與外國交通的大通路。東接沿海，西通中亞，後者更可出中東，以至歐亞非各大區域。從國家安全看，這可以反守為攻。中亞中東除作後盾，且可借道出攻海外。從經濟發展來看，恢復傳統絲綢之路，進為數碼之路、綠色發展之路、各種科技知識人才融合之路。借助中亞中東幾千年積累的文化文明智慧，大有可能恢復該區幾千年的繁榮發展，中國（和新疆）更為受利。