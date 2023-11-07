千夫諾諾，不如一士諤諤。在這輪以巴衝突中，美國政府無底線為以色列撐腰，政客和媒體也一面倒為以色列搖旗吶喊，完全無視其濫殺無辜的暴行。但也有另類聲音，前總統奧巴馬在譴責哈馬斯偷襲行為的同時，也指出若想解決問題，就必須接受全部真相；中東衝突是「對我們所有人的道德清算」，「沒有誰的手是乾淨的，所有人在某種程度上都是同謀」。在美國當前高壓的政治氣氛下，奧巴馬能夠說出這番話，確實需要一定勇氣。他沒有說錯，中東問題的真相就是美國作為以色列的同謀，必須為戰爭罪行受到道德清算。

同樣難能可貴的是，荷里活女星安祖蓮娜祖莉也在社交媒體發文，怒斥以色列濫殺平民，違反國際法，而阻礙人道停火的國家領導人也是同謀共犯。這番話擲地有聲，被稱為「荷里活良心」，一點也不誇張。在猶太人主導的荷里活，能夠為巴勒斯坦無辜平民打抱不平的明星可謂鳳毛麟角，唯其如此，更顯得她的美麗、正直、勇敢。

事實上，隨着愈來愈多以軍濫殺無辜的暴行被公諸於世，西方媒體再也無法掩蓋真相，國際輿論已開始轉向。玻利維亞宣布與以色列斷交，智利、哥倫比亞、約旦、巴林、洪都拉斯、土耳其等國召回駐以色列大使，中國和俄羅斯等絕大多數國家則不斷呼籲停火，說明公道自在人心，國際社會對以軍暴行已忍無可忍。即使在西方國家內部，反戰聲音也日益高漲，美國從首都華盛頓到紐約、加州等地，示威浪潮此起彼落，以色列政府也許並不在乎，但美國政府可以視而不見嗎？拜登還想不想連任？

最尷尬的是，以國極右政府囂張狂妄，已不受美國控制，反而綁架美國，令華府騎虎難下。美國國務卿布林肯日前再度訪問特拉維夫，曾與以總理內塔尼亞胡討論「人道主義暫時停火」，卻被對方拒絕。這就叫「惡人自有惡人磨」，老美一向目中無人，沒想到在以國面前只能裝孫子，可謂莫大諷刺。連小小以色列也駕馭不了，美國還有何面目以世界老大自居？

不管以色列狂轟濫炸的理由多麼冠冕堂皇，也不管美西方如何強調以色列擁有「自衞權」，都無法掩蓋濫殺無辜的戰爭罪行。國際社會要求停火的呼聲響徹雲霄，美以完全失去道義基礎，難道真的要與全球為敵？