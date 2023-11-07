早前，「龍門陣」有同文談到中國國運問題，意見跟本欄相近，大家都認為中國是在走上坡路，美西方國家自顧尚且不暇，還妄圖壓華，只會自討苦吃。所謂「善為易者不占」，最精於卜算的人，根本不必動用銅錢、龜殼，只消靜然觀察，天下間一切變化都能瞭然於胸。筆者已是落於下乘，還得搬出甲、乙、丙、丁擺弄一番，廢時兼失事，但更可憐的是不少西方政客，他們不知天命，又昧於時局，卻試圖違逆世運而行，最終只會碰得焦頭爛額。

近年，西方輿論不停炒作台海危機，好些人更是不安好心，滿以為中國大陸一旦揮軍台灣，美國、日本勢必介入，繼而引起血戰連場，海峽兩岸會被打個稀巴爛，中國的國力大幅度倒退，崛起之路便戛然而止，自此之後，美西方國家就可以高枕無憂。

在下雖不才，面對這種癡心妄想之人，也忍不住要為他們上一課。須知世上的人運、國運各有不同，有些人生下來的命運就注定不能打仗，一上沙場便戰死；有些人則相反，在戰場拚殺數十年，非但不傷不死，運氣還愈來愈好。如果依中華人民共和國的成立日、時，當作人命推算，中國五行屬木，更是屬於甲木，充滿陽剛之氣。陽木跟美玉一樣，不經雕琢，不能成大器，故甲木最喜歡庚金來劈，庚金就是代表戈兵戰陣。共和國的命運，正是屬於最不怕打仗的一類，所有試圖用戰爭威嚇中國的人，可以休矣！

要想明白這番道理，也不一定須懂術數，只消翻開歷史，且看共和國立國之後，先後打過朝鮮戰爭、中印戰爭和中越戰爭，當中從未試過遭逢敗績，每場仗之後，國運非但不倒退，反倒還能攀上另一台階。