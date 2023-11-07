若無意外，國家主席習近平和美國總統拜登很快就會在三藩市舉行的亞太經合組織領導人非正式會議期間會晤。中美作為當今世界上兩個最有影響力的大國，雙方領導人在時隔一年後再次面對面會談，能夠達成甚麼共識，很大程度上將會左右未來兩國關係的走向，難怪成為了近來國際輿論熱議的話題。

平心而論，中美兩國在習拜會前夕的這一段日子都相當克制，除了盡量避免出台刺激對方的政策，相關官員也多番會面，為兩人會晤創造良好的氛圍。這也顯示出中美元首都抱有合作的意願，希望竭盡所能保持兩國關係和諧。

但現實中，中美無論是在意識形態還是國際議題的分歧都相當大。這次兩國首腦會面，相信沒有人會天真地寄望雙方取得重大的實質成果。以我來看，兩國在會後未必會發布聯合聲明，很可能各有各說，並在一些廣泛議題如氣候變化、避免以巴衝突升級等達成抽象的共識，證明大家都希望在力所能及的全球性範圍內合作，以便向各自國民交代。

但在一些高度敏感的議題如台灣問題，我相信習拜會將無法達成共識，仍然像兩人去年11月在印尼峇里島G20峰會期間見面那樣，各自闡述原則和立場。習近平可能會強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線；拜登則會表明美國對台政策沒有改變，以及反對任何一方單方面地改變現狀。換言之，習拜會雖然有助中美緊張關係緩和，但充其量只能發揮短暫作用。中美作為目前全球最大的新興國和霸權國，雙方衝突的本質暫時看不到有改變的可能性。我相信習拜二人會談後，兩國之前暫時被壓下的一些問題很快又會浮現，令雙方再次陷入新一輪衝突。