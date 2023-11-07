美國參眾兩院跨黨派議員提出法案，要求檢視將包括香港終審法院首席法官張舉能在內的49名港府官員、法官和檢控官，列入制裁名單。港府連日嚴詞譴責，律政司司長更搬出卡通片《哆啦A夢》中的「胖虎/技安」，形容美國死性不改。問題是，美國人根本不知你何所云。

美國政棍不去正視華府撐以，間接背書內塔尼亞胡政府對加薩地帶巴勒斯坦人進行種族大清洗，反而對香港內部事務指手畫腳，盡顯政棍面皮厚、心腸黑的特性；企圖藉制裁向司法單位施壓，以便曲線營救身在囹圄帶路黨的動機，亦有如鬧市中裸跑那樣自嗨卻讓人惡心。惟將美國政棍比喻為技安，這種隔洋放話的回應值得商榷。當局為何不召見美國駐港澳總領事，向美方嚴正表達立場？

2012年，香港保釣人士登上釣魚島後被日本執法人員扣查，時任特首被指破天荒召見日本駐香港總領事隈丸優次，除重申中國立場，更要求日本政府盡快釋放香港居民和其他中國公民。對待美國就不能召見領事？抑或又在旨意叮噹代為出頭？那就只能是永遠長不大的大雄。

當然，美國人向來擅長玩政治把戲，說不定會搬出諸般理由拒絕被召見，同時卻又貼出總領事往買兩餸飯，甚至潮玩SlickBack影片上網，令港府很沒面子。惟若因此便自行設限，正如卡通片劇情，大雄一日不捲起衫袖單挑技安，技安一日也視只識講經的閣下是病貓。高官平日向市民解說時，搬出「技安論」並無不可，但若然目標聽眾包括美國，則煩請先上網查找受美國人歡迎的日本漫畫前10名，找不找到《哆啦A夢》。美國人好打打殺殺，高官要做比喻，可否從《龍珠》、《死亡筆記》等着手呢？否則，不必提技安了，直接指美方技窮即可。