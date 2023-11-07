美國國務卿布林肯頻撲中東，原來並非為調停以巴止戰，其所謂「展開中東斡旋之旅」，僅促以軍減平民傷亡，佢認為當下以色列停火，只會讓武裝組織哈馬斯有機會重整旗鼓；如此論調，完美演繹咩叫「口惠而實不至」！這就難怪以色列總理內塔尼亞胡一直強硬表示，除非哈馬斯釋放所有人質，否則以軍不會停火。

事實係布林肯上周五再訪以色列，以軍向加薩採取更猛烈嘅海陸空攻勢，加薩難民營一再被炸，死傷枕藉，大多數係婦孺。種種迹象顯示美國並不積極調停以巴衝突，可以預見，巴人於此次戰火洗劫下，唔知仲要死幾多無辜平民！

美國首府華盛頓上周六有數千人示威，要求以哈停火，示威者高舉「巴人的命也是命」等標語，並譴責拜登政策。英國媒體亦指出，拜登力撐以色列，雖然贏得猶太社區嘅支持，之但係冒上失去進步派支持嘅風險，損害其明年連任嘅機會。另一方面，耶路撒冷等多地上周六晚亦有民眾示威，要求以色列總理內塔尼亞胡下台，為無法阻止哈馬斯上月7日嘅突襲問責。有民調顯示76%受訪以色列人認為內塔尼亞胡應立刻辭職；有政治學者指出，自以巴戰爭爆發以來，內塔尼亞胡及其執政聯盟嘅支持率下降得更多，認為如果依家舉行選舉，內塔尼亞胡將慘敗。

其實，專家之論亦「好戰必亡」既至理而已；亦古人所說「憍則恣，恣則極物；罷則怨，怨則極慮」的道理。以軍恃軍事優勢，放肆縱欲，要「連根拔起」哈馬斯，「恣則極物」，以色列民生經濟亦必重創。烽火連天，被狂轟濫炸一方固生靈塗炭，攻打一方亦不會有好日子過，民生多艱，民怨由是衍生積聚，對政府嘅管治豈能滿意？以國人民唔要求當今執政者下台先至出奇！