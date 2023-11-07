俄烏戰爭即將踏入第3年，縱然還有3個多月時間，惟步入寒冬，雙方皆難以發動大規模攻勢，預料戰局短時間內不會出現重大變化；不過，在這3個多月時間內，雙方如何整軍，將對新一年的戰況起到決定性作用。上回提到，俄羅斯與烏克蘭皆有各自的煩惱，今回正好闡述俄烏雙方各自擁有的利好因素。

在俄羅斯一方，經歷長時間經濟制裁後，國內逐漸適應並找到出路，將成為重要轉捩點。國內經濟平穩，有利降低反戰聲音，同時有助加速軍工業發展。不過，要說俄目前最大的利好因素，莫過於北韓願意大力支援。南韓軍方估計，北韓可能已向俄羅斯提供約2,000個貨櫃的軍事裝備及彈藥，其中包括步槍子彈、火箭彈、炮彈，甚至短程彈道導彈或便攜式防空導彈等。有別於伊朗援助的武器，北韓的軍事裝備大多是蘇製，與俄軍裝備系出同源，意味着北韓所提供的裝備彈藥，俄軍可「即插即用」，對於裝備不足的士兵而言，可謂是雪中送炭。

雖說俄羅斯軍工業的生產力已恢復，勉強能維持戰場上的需要；然而，製造武器始終需要成本，比起國內生產，由北韓生產的成本顯然更低，更有利於長期作戰。當然，北韓提供的彈藥絕非免費，南韓軍方估計，作為軍事援俄的回報，北韓料可獲得發展衞星或核武的技術，戰機、潛艇、防空系統或相關零件，甚或俄軍繳獲的西方武器等；對於北韓而言，這些都有助於提升硬實力，繼續向美國及南韓叫板。至於對俄羅斯而言，北韓實力提升，亦有助分散美國的注意力，可謂是各取所需，互利互助。

可預見的是，隨着伊朗把目光轉向以巴衝突，北韓將會成為俄羅斯的最大援助國，俄羅斯與北韓的關係亦將躍升至更高層次，變得密不可分。這不但影響俄烏戰局，更可能打破朝鮮半島的平衡，繼而進一步影響東亞局勢發展。美國再強大，也難以應付多線同時受壓，難免會分身乏術，這正是俄羅斯樂見的局面。

誠然，要發展成上述局面，還有極其遙遠的途程，憂慮明顯言之過早。對烏克蘭一方而言，也有着巨大的利好因素，就是有足夠時間訓練士兵，同時整合及適應西方裝備。相比起俄軍，烏軍士兵更欠缺訓練，大部分都是強制徵召上戰場的新兵，何況還要使用西式武器，未能發揮全部戰力是必然之事。不過，經歷長達一年多的實戰經驗累積，烏軍的實力比起開戰之初，可用「刮目相看」來形容。現時，烏克蘭大軍遠離戰線、集結在與白羅斯接壤的邊境一帶，顯然就是為了加強訓練，迎接新一年戰事。

不過，烏軍實力再提升，最多只能鞏固防守，以便偏安於聶伯河以西，說要反攻、奪回國土，機會依然渺茫。至於和談或終戰，就要看烏克蘭政府，何時才能接受「喪失領土」這一現實了。