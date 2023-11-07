娛圈單打：拖而不婚嘥時間　果斷斬纜屬明智

近年屢被傳「死訊」的洪卓立（Ken），果然見親報都冇好嘢。他和女友劉沛蘅（Hillary）拍拖一年幾，一直表現恩愛，日前卻忽然在社交網共同宣布感情的「死訊」，因了解而分手。外界大都認為Ken是被分手，原因與不肯結婚有關。

Hillary隨即秒刪社交網跟Ken的合照，將二人一起的痕迹抹得一乾二淨。唉，數月前呢對情人提起對方仲係一臉甜絲絲，男的大讚女的娶得過，女的亦不時放風恨嫁，殊不知不婚即分，都咪話唔可惜。

即係咁，近年Hillary在ViuTV發展順遂，成為新進女神，而且被指家境富裕，原本與家人住在何文田豪宅，為咗同Ken一齊，紆尊降貴在大圍同居，獲盛讚為好女仔。唔少網民都覺得，Ken可以同Hillary一齊，絕對係益咗佢，哈。

又難怪網民咁諗。Ken出道16年發展平平，唯一代表作就係曾經跟同門女藝人湯怡拍拖11年，最終又係被分手。另外，2021年6月，佢喺順德拍劇期間突然抽搐暈倒，從高處墮下受傷，一度昏迷缺氧，大步檻過後反而死訊頻傳，時常被網民恥笑孱仔，認真大吉利是。

再睇吓Ken社交網，雖然不乏工作照，但偶爾亦見佢大晒PS5打機相，於是又被網民認定不務正業，思想幼稚。其實Ken都36歲，始終高不成低不就，又無意成家立室，甚至被傳爛賭，Hillary果斷斬纜亦屬明智，畢竟女仔青春有限。看來Ken係時候諗吓自己想點，認真為事業衝刺，無謂渾渾噩噩咁就一世！