產評：美元醞釀大轉勢　貨幣市場再變天

隨着美國利率已近見頂，美元匯價高位遇阻，似在醞釀轉勢，同時意味亞洲新興市場貨幣及資產有望重現吸引力，要迎來一次大反攻。事實上，明年日本亦好大機會要改變超寬鬆貨幣政策，可以預計全球資金將迎來又一次乾坤大挪移，亞洲作為國際經貿中心將能吸引更多資金進駐，並為全球經濟力量再平衡，推動以去美元化為核心主題的國際貨幣市場改革。

刻下美國經濟相對強勢能維持多久，投資界充滿疑問，尤其是美國消費者的消費信心減弱、疫情的增量儲蓄已花得八八九九，且在美國致力推動與中國經濟脫鈎下，已損及美國企業利益。

最近美國智能手機第一大品牌在華的銷情未及預期就是例子；且美國政府還在加大美國晶片設備供華的限制，反正美企就是要眼白白看着更多中國訂單流失。可客觀上，全球難以尋找單一新客戶來填補中國訂單缺口。

再講，美國股樓二市已現疲態，資產價格調整往往行先經濟表現，正預示明年美國經濟面臨的衰退風險日增。見到近次美國聯儲局議息結果偏鴿、美國財政部公布季度再融資規模低於預期、就業數據未符預期後，美債孳息率持續下跌成了壓制美元的重要因素。美資投行也預計，美股僅處熊市反彈，終歸要迎來大調整。部分聰明錢已率先東來，近月先後有大型基金指，正抄底估值低廉的優質中國股份，也在在說明圍繞全球金融市場一場資金大轉移正在醞釀，MSCI新興市場貨幣指數近周轉強，亞洲新興市場貨幣和股市重新吸引資金注視。

綜觀亞洲經濟走出疫情，諸地正加緊推動區域生產、貿易、投資一體化和金融融合進程等，共同把握好全球經濟治理的亞洲機遇。雖然刻下中國經濟增長動力尚待回復，但地方債務及內房危機正朝着正面的方向化解，資本市場改革開放亦已準備就緒；再看亞洲其他經濟體，印度、越南、印尼等地經濟發展穩增，整個亞洲地區對抗外部衝擊的能力增強，亞洲的人口增長及家庭收入上升，形成一股龐大消費需求，推動全球經濟與國際貿易重心東移。

再看，俄烏衝突爆發至今，俄國經濟尚未倒下，反與中東大國沙特共同合作減產穩定油價。金磚國家組織的成員增加，在全球能源與大宗商品等領域舉足輕重，對全球貿易的影響力上升，都說明世界已出現更多可減少對美元依賴的條件，下階段全球去美元化提速的引子將是美國經濟衰退，而亞洲經濟重展活力。

當然，明年是美國大選年，拜登政府要爭取連任，當會千方百計穩定經濟，本月中美元首若成功會面，會否在「競合」議題上開新頁，且拭目以待；但別忘記，中東「火頭」已隨着以巴衝突點起，不能排除中美兩國再次談不攏，國際地緣政治繼續向負面方向發展，而這也是歷次美國保美元霸權的伎倆。

世界沒有一本通書可看到老，現今的中國與亞洲已不一樣。美國是要繼續以損人不利己的方法鬥爭，反讓美元霸權加快褪色，國際主導地位備受挑戰，也是咎由自取。