正論：無視財赤興土木　掏空庫房債台築

疫劫過去多時，本港經濟仍未見重大起色，復甦兩字無從談起，令普遍港人為之失望。面對經濟不景，市民無不勒緊荷包度日，盡量多留個錢傍身，以防不測；惟面對累計財赤可能突破萬億元，偏偏港府反其道而行之，無視庫房空虛，堅持要大興土木，甚至不惜債台高築，準備以大型融資方式為基建籌措資金。說得動聽點，港府或許是想置之死地而後生，一舉突破所有困局；惟說得實在一點，港府便是孤注一擲；倘若過程中出了半點差錯，本港恐怕陷入萬劫不復的境地。

欲大興土木，須穩健的財政來支持；而欲財政穩健，首要是振興本港經濟、擺脫財赤，港府方能有立足之本。無可否認，透過發債、公私營合作等方式來為大型基建融資，港府或可在短時間內解決資金問題，同時避免加劇庫房壓力；尤其現時庫房僅餘6,500億元，而無論是「明日大嶼」抑或「北部都會區」，動輒需要數千億元乃至上萬億元，單憑庫房根本無法應付，融資似乎是唯一可行方法。然而，凡事有利必有弊，其中發債相當於「先使未來錢」，倘若港府年年盈餘，問題自然不大，惟現實是連年財赤，假如未來數年仍未能扭轉，待債券到期，港府該如何是好？

至於公私營合作方式，本港過往雖有不少成功例子，諸如三隧或會展等，惟明日大嶼與北部都會區皆不是單一發展項目，而是龐大的發展計劃，當中包含眾多發展項目，勢必需要多間私人企業同時參與；那麼，項目能否吸引足夠私企參與，便是疑問。須知道，項目與項目之間環環相扣，當中任一出現問題，其他必受影響；要游說私企冒風險投資，必須提供足夠利誘的因素，意味着港府須割捨一部分收益，同時惹來利益輸送之嫌；惟倘若利誘因素不足，缺乏足夠私企「落疊」，導致部分項目未能動工，港府是消耗公帑「硬着頭皮頂硬上」，抑或中途放棄？

更重要的是，大型融資過程複雜且繁瑣，港府雖計劃成立「大型發展項目融資委員會」來統籌，惟人手何來呢？昨日有議員在立法會上詢問相關問題時，財經事務及庫務局回應指，雖會在政府內部調配人手，惟因工作繁重，有需要可能外聘金融顧問、公共財政專家來協助分析，等同又有一筆可觀的開支，繼續消耗公帑。這跟「未見官先打三十大板」又有何差異？

發展基建，有利民生，出發點是好的；最怕港府錯判形勢、眼高手低，弄出個「大頭佛」來。尤其近期推出的振興經濟政策成效頗低，例如地產界呼籲樓市全面撤辣，港府卻輕度減辣；金融界呼籲撤除股票印花稅，港府卻只輕微下調稅率，結果如今的樓市及股市繼續一潭死水。從施政報告發表當天，恒指在政策宣布前暴升逾500點，到政策宣布後收市僅升不足100點，反映市場對新政普遍感到失望。港官繼續歸咎於外圍因素，惟現實是港股持續跑輸外圍股市，難道不足以戳穿謊言嗎？港府振興經濟上連番失誤，如何讓市民對接下來的基建融資抱有信心呢？