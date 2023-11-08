正論：增長愈調愈低　經濟沉疴難起

冷冷清清，悽悽慘慘戚戚。香港這兩年來樓股齊跌，市面冷清，即使港府出招救市，依然毫無起色。隨着市民及商家荷包大縮水，形成的滾雪球式負面財富效應一發不可收拾，整個消費市道疲不能興。更不堪的是，中港通關後經濟復甦不如預期，訪港旅客數目未如理想，加上內地出口及香港轉口持續下跌，財爺陳茂波索性下調本港今年經濟增長至逾3%，比年初估算的3.5%至5.5%低得多。整個市場瀰漫悲觀情緒，不知出路在何方。

陳茂波解釋，今年首季中港通關後，經濟復甦動力強勁，故《財政預算案》預計全年經濟增長較可觀，詎料計劃趕不上變化，內地出口及香港轉口持續疲弱，未有如預期般於下半年轉好；國際航班載客量仍未恢復，訪港旅客數目僅及2018年的70%，最新預估的全年經濟增長數字因而較原先估計為低。總之千錯萬錯，一定是外圍的錯，絕對不會是政府無能。

果不其然，對於被問及宣布樓市「減辣」後依然無法刺激成交，陳茂波再次解讀為「市場反應冷靜是好事」。其實所有有識之士均指出，樓市好壞牽連到賣地收益好壞，同時牽連市民財富多寡，「一榮俱榮，一損俱損」的道理，按道理並不難懂。但很不幸，港府偏偏不懂，救市有欠果斷，減辣不湯不水，結果毫無提振效果，甚至適得其反。有專家作出最極端估算，本港樓價將比高峰期插水六至七成，令人咋舌。從來樓市愈跌，愈無人買樓，港府繼續畏首畏尾，無異於落井下石，樓市怎麼可能有起色？

與此同時，股市表現一樣慘不忍睹，總市值較2021年中期最高峰暴跌三分之一以上，蒸發逾20萬億元，上半年首次公開發行（IPO）集資額跌出全球前3名，掉到第6，為有史以來最差。儘管《施政報告》提出將股票印花稅由0.13%下調至0.1%，但為時已晚，市場預言吸引力不大。雪上加霜的是，一直是庫房最主要收入的賣地收益一蹶不振，本財政年度首兩季僅售出兩幅官地，連補地價項目，進帳僅156億元，跟全年度目標850億元相去極遠。陳茂波不得不承認，本年度財赤將比年初估計的544億元為高；而當局日前公布今個財政年度首半年的累計赤字便達到1,777億元之巨，財政儲備跌至6,571億元的10年低位，連維持政府一年開支也捉襟見肘。

無可否認，香港是細小外向型經濟體，外圍稍有風吹草動都無法獨善其身，尤其息口高企，對本港打擊不淺。但更須指出的是，明知外圍環境複雜，港府理應自強，而不是假手於人，一味指望「阿爺」打救，奈何高官施政拖泥帶水，所作所為搔不着癢處，政府開支卻愈來愈大。「明日大嶼」及「北部都會區」起碼花費逾萬億元公帑且不說，就說公務員編制膨脹，冗員眾多，效率卻不見提升。港府開源無計便應節流，為公務員「瘦身」刻不容緩，然而當局光說不練，至今未見有何具體計劃節省開支。公務員只知年年加薪，加得稍不如意即惡形惡相，港府怕事避難，所謂縮減開支真是談何容易。

屋漏偏逢連夜雨。旅遊業是港府寄以厚望的救命稻草，但事實證明這根稻草救不了命。財爺諉過國際航班載客量未能回復到疫情前，影響旅客訪港，但這僅是其中一個原因，絕非最大原因。本港旅遊業欲振乏力，最大原因是業界不思進取，加上香港物價驚人，早就跟「價廉物美」絕緣。反觀內地旅遊業有長足發展，北上消費已成港人放假的指定動作，上月便有多達535萬人次透過不同口岸前往深圳及廣東省城市，再創單月新高。以早年港人前往廣東省平均消費680元計算，預計港人單月在內地消費高達36億元。肥水流向別人田，本港消費市道不進一步尋底才怪。

現在最令人頭痛的是，香港經濟增長根本見不到立足點，港府無法提出增加收入的方法，惟有不斷拿北部都會區和發展創科業來畫餅充飢，但兩者十畫未有一撇，遠水救不了近火。正如前財金高官指出，目前經濟狀況是20年來最差，香港腹背受敵，一方面地緣政治令外資流入減少，另一方面中國經濟存在不明朗因素，庫房縮水已成為極大隱憂，明年恐怕會迎來更大的財政壓力，最壞情況還未到來。