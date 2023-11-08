尋日係哈馬斯突襲以色列一個月，以軍宣稱已完成海陸空包圍加薩城及其周邊地區，並稱部隊準備好於48小時內進入加薩城，意味密集轟炸必更激烈，目前加薩喺以軍持續濫炸下，死亡人數突破萬人，包括四千多名兒童。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）稱，喺以巴衝突期間，平均每10分鐘就有一名兒童死亡、兩名兒童受傷。聯合國各主要機構嘅首長亦罕有發表聯合聲明，呼籲立即人道主義停火。之但係，以色列總理內塔尼亞胡就殺到性起，睬你都傻！美國國務卿布林肯嘅中東斡旋之旅，只見佢穿梭中東好幾個國家十分忙碌，卻只可用四字形容之：「勞而無功」。呢，佢最後一站訪土耳其，有傳媒指出，佢此行受到冷待，唔獲安排與近日猛烈批評以色列嘅總統埃爾多安會面，抵達土耳其安卡拉機場時，亦未獲得土耳其高級官員迎接。

鬼咩！布林肯中東之行未能為以巴戰火降溫，遑論令加薩實現全面停火！佢認為當下以色列停火，只會讓武裝組織哈馬斯有機會重整旗鼓；修辭不立其誠，梗係對緩和局勢毫無幫助，土耳其睇穿睇透，都費事同佢傾。

布林肯離開安卡拉向記者透露，美土兩國縱使並非所有事情都一致，但對一些合作解決嘅迫切事情有共同看法。佢總結呢趟中東之行，形容美國喺避免地區局勢升級所作嘅努力，已係取得進展嘅最明顯證據，又宣稱推動擴大對加薩嘅人道援助也有良好進展。事實係加薩已被以軍炸到滿目瘡痍，難民營被炸，醫院被炸；聯合國秘書長形容加薩嘅噩夢已經超越人道主義危機而係一場「人性危機」，加薩已成為「兒童嘅墳場」！布林肯嘅人道援助有「良好進展」，虧佢好意思講出來？