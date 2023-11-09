為甚麼美國這麼全力維護以色列，而不顧周邊阿拉伯國家的反應？由於我們沒有猶太集團對美國政治和政權控制的詳細資料，難以確定美國與以色列政治精英之間的密切關係，是猶太控制美國，抑或是美國利用以色列？

但從表面的證據來看，應該可以看到美國在中東的武力作用。一是美國在中東差不多所有國家都有駐軍，從二、三千到過萬不等，區內只有伊朗與也門沒有美軍長駐，敍利亞亦有美軍非法佔領。駐軍都駐在軍事基地，多國不止一個基地。美軍全球布局中，中央指揮部駐在多哈，美國海軍中央指揮部和第五艦隊以巴林作為總部，設在阿聯酋的空軍基地是海灣空戰中心。科威特自伊拉克之戰後，美軍仍然駐有過萬部隊，還有以千計的德國、日本、南韓部隊。美國在哈馬斯突襲以色列前，在區內駐軍有四、五萬人，以色列境內駐軍多少屬機密。與此同時，美國隨時可調動軍隊船艦戰機到區內的美軍基地。

二是美以關係特殊。1948年以色列建國後，美國便不斷援助。近年美援主要是軍援，按2019至2028年的10年協議，美國軍援為每年38億美元，2023年連同其他經費，總額超過40億美元。以色列是每年美國軍援最大接收者，居第二位的是埃及，不及一半，2023年為13億美元。美國軍援埃及，作用看來是為了保衞蘇彝士運河安全和作為以色列的後援。加薩地區是由以色列與埃及一起封鎖，埃及的作用是配合輔助以色列對付加薩民眾。縱使埃及關卡成加薩的走私管道，主因是埃及軍方貪污，不是埃及的政策。今次危機，美國急調兩個航母戰鬥編隊分駐東地中海和波斯灣，海軍陸戰隊守紅海，進一步加強對中東地區的武力威嚇。

美國國防部在11月6日宣布在中東有4個任務，除保護美軍和公民、救援人質外，便是給以色列提供不斷的軍事支援，和防止危機從加薩擴散。這都從以色列的立場出發，支持以色列的加薩行動。這段時間，雖然伊朗方面的武裝組織偷襲區內美軍基地，可除也門胡塞組織外，都不攻擊以色列。真主黨與以色列有衝突，亦堅持加薩衝突是哈馬斯自主行動，除非進一步惡化，它不會介入。

面對美軍強大軍力支援，特別是其空襲能力，中東各國是不敢為加薩而參戰，以國便有恃無恐。哈馬斯與巴勒斯坦實在是人民孤軍作戰，不管勝敗，無比悲壯！