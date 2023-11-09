烏克蘭總統澤連斯基、俄羅斯總統普京，都面臨明年大選是否可以連任的問題。從個人態度論，澤連斯基和普京都想參選連任；從各自的處境而論，澤連斯基完全沒有把握，只想大選推遲。

澤連斯基想推遲大選，當然有大把理由，他日前表示，目前還未到選舉的合適時機。他說：「我們必須決斷，現在是防衞的時刻，是戰鬥的時刻；目前是國家團結而不是分裂的時候，因此現在不是選舉的時機。」烏克蘭外交部長庫萊巴則表示：「因為俄羅斯的侵略，大量烏克蘭人民都在國外，還有許多軍人在前線作戰，選舉很難舉行。」

其實，澤連斯基目前的悲慘處境，遠不是還能不能選舉連任總統的問題，而是他的總統寶座已經相當不穩，隨時會被換掉的問題。現在全世界都知道，包括澤連斯基也深知，美國和歐洲已經對他十分不滿，將成棄子，不必利用選舉也可以把他搞下去；當然，用選舉搞他，會堂而皇之，名正言順。有消息說，美國曾接觸澤連斯基談論明年大選，「戲子總統」對美國「有此詢問」十分不屑，傲然說道：「選舉可以，有錢嗎？沒錢怎麼選？」一直以來，澤連斯基對美國及西方的軍援、經援索求無度，現在又要選舉經費，山姆大叔豈能不「惡向膽邊生」，選舉之外除掉澤連斯基的可能性隨之加碼也。

像澤連斯基這類棋子、代理人和被人當槍使的傢伙，從一開始，老美就制訂好了隨時更換的多項預案，此乃中央情報局最拿手的活兒，駕輕就熟。澤連斯基這類不識好歹、不吃選舉敬酒的傢伙，等待他的只能是各種非法、意外、很不體面的罰酒。

有消息說，普京幾周後會公布參加明年3月的總統大選。民調顯示，他在國內的支持率高達八成。對於普京會參選當總統，美國和西方完全沒有任何阻止辦法，除非暗算得逞。這種卑鄙手段，美西方一直有使，但全都失敗。