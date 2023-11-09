以色列對加薩的地面進攻持續，最新消息是以軍已將加薩一分為二，更打算無限期「對加薩安全負責」。不過這種想法比較理想化，每日平民傷亡的畫面已經重創美國總統拜登的民望。可以預見，拜登在明年大選前必定要設法拆解以巴衝突這個炸彈。

美國境內有450萬穆斯林，約佔總人口的1.3%，比例不高，但一向是拜登的鐵粉。2020年總統選舉時，有六成九的穆斯林把票投給拜登，只有一成七支持特朗普。這次以巴衝突發生後，拜登在阿拉伯裔選民中的支持率暴跌至17%。最新民調也顯示，在6個關鍵州份中，拜登於5個州的支持率以4到11個百分點的差距落後於特朗普，僅在威斯康辛州領先兩個百分點。美國總統選舉實行選舉人票制度，輸贏只是毫釐之差，拜登上屆在幾個關鍵州份都只是以些微差距險勝，現在的情況絕對會令拜登由贏變輸。除了穆斯林選民對拜登失望，最近許多美國年輕人也不分宗教信仰，群起上街反戰，對拜登選情更具殺傷力。最新民調顯示，拜登在35歲以下年輕人的支持度已掉了7%，創下新低，令他的連任之路更加困難。

我早前已分析過，以巴戰況持續，在輿論上絕對是對以色列和美國不利，因為大家只會看到以色列日復一日轟炸加薩，不會有人再記得哈馬斯的施襲。大家在新聞報道看到人們血流披面，即使是哈馬斯分子，大部分人還是會同情心油然而生。

以色列在中東習慣了沒有朋友，可以不在乎別國批評，但拜登對國內停戰的壓力不能視若無睹，尤其是在大選前夕。所以，近日華府已明裏暗裏要求以色列停火，或稱為人道停火。但人質未獲釋，以色列未必會輕易答應。這次拜登頭大了。