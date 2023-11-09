美媒報道，民調顯示尋求連任的總統拜登在6個關鍵州份的其中5個，支持度落後於前總統特朗普。這其實算不上新聞，惟報道指特朗普正制訂計劃，待明年在大選中勝出重返白宮後，便會利用聯邦政府力量向曾經挑戰或批評他的人報復，這才是吸引人點擊，欲對「美國制裁美國」這下期公映戲碼先睹為快的新聞。

拜登現時的選情確不樂觀，其支持率在關鍵州份中以4至11個百分點的差距落後特朗普，這並非可以「一般民調存在抽樣誤差」來打圓場的尷尬。皆因特朗普乃被控密謀欺騙美國、密謀阻礙官方程序、阻礙及企圖阻礙官方認證拜登當選，以及剝奪選民公平選舉權利的非常嫌疑人物，底子之花依然無阻他獲得龐大支持，這絕不是美國民眾有很強的無罪假定意識，而是已看穿了有人透過旁門左道打擊對手。可以預期，特朗普一旦成功重返白宮並進行大清算，民意必定大開綠燈。

特朗普曾說：「真正的力量是恐懼。」特氏的對手顯然也很認同這一點，因為現在打的就是一張「恐懼牌」。曾被特朗普批評的美媒引述匿名知情人士指前白宮幕僚長凱利、前司法部長巴爾、前白宮特別顧問科布、前參謀長聯席會議主席米利，以及聯邦調查局和司法部的人員等，皆是特氏潛在的報復目標。反而曾被特老頭死咬不放的拜登及其子亨特，報道卻避重就輕，這不奇怪嗎？

上述一干被點名的共和黨人與無黨籍人士，出於恐懼而發揮政治影響力拉特老頭後腿，雖是笨人出手，但就變相替特氏的對手進行助選工作了。俄國作家陀思妥耶夫斯基認為每個人只有兩種選擇：壓迫和被壓迫。特朗普、拜登與本文提到的每一位，都只是人而已。為了不被制裁，就得先發制人。