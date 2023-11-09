世界視線：鐵路基建破困局　中老走廊冒出頭

中老鐵路連接中國昆明與老撾的萬象，一提出來，便飽受西方媒體與學者的批評。他們的指摘，一是說中老鐵路經濟效益低，投資沒法回收。二是由於經濟效益低，修路的貸款難以償還，會形成老撾的債務負擔，而且因為老撾屬窮國，難以負擔，容易構成債務危機、經濟困難。他們着眼只是中老鐵路項目本身的靜態效益，很少從經濟全域和動態變化來分析其利弊。

老撾屬貧窮國家，處於山區封閉之地，沒有出海口，內外交通不便，也長期缺乏內外投資。在中老鐵路興建之前，全國鐵路里數只有4公里，若沒有基建大投資，經濟條件沒法改善，便會陷於長期貧窮落後的陷阱。但投資資金何來？世界銀行等的救濟性開發投資不多，低息貸款往往有政策要求條件，實際上對老撾這類缺乏戰略價值的國家，投入也極少。按西方媒體與學者的思維，老撾是沒法改變現時的窮困格局，或許因此他們都十分強調老撾的生態環保、自然景貌，反對開發？

中國對老撾的政策是既扶助，又共同發展，考慮的是長遠戰略，全域觀點，不是專注投資項目的本身收益效果。且以中國本身的發展經驗，基建先行的效果，着重基建的長期投資項目，不是短期收益和利潤最大化的考慮。在老撾，中國的戰略也一樣，首先是中國把老撾與東盟各國列為命運共同體，要求共同發展，不是攫取利潤的簡單目標。

二是中國因此有大局觀，有中老經濟走廊合作框架協議（2019-2030年），包括中老鐵路、中泰鐵路、中老泰聯通發展，還有中老鐵路沿線開發的規劃，例如磨丁的經濟特區等。中老鐵路便不是孤立的項目，經濟學所說的界外效益便會頗大。中老、中泰鐵路的聯通更帶來網絡效益，中老鐵路在昆明連上中國鐵路網，接上中歐、中亞班列，網絡更大。此外還有中老公路建設，多式聯運的範疇巨大，老撾便從封閉之國變成四通八達，昆明至萬象交通時間由兩日減為10小時。

西方說中老鐵路收益不好，因為2021年底才開通，新冠疫情打擊大，但今年開始情況大改。而老撾負債不大，因為是企業經營，中老七三合資，若有虧損，債務問題不會由老撾政府負擔，且鐵路投資是極長期，對經濟社會影響深遠，是對未來的投資。不如此，老撾要永遠窮困下去？

研究所所長 陳文鴻