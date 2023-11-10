正論：假難民前赴後繼　堵源頭港府無計

假難民問題一直困擾本港，除了帶來沉重的經濟負擔，更淪為社會治安的最大毒瘤。有身兼基本法委員會委員的立法會議員指出，近年入境處接獲及有待審核的免遣返聲請個案大增，涉及濫用司法程序，敦促港府加強源頭堵截，包括鼓勵將聲請人移至半開放式營區有效管理等，跟本報倡議多年的重設禁閉式難民營英雄所見略同。

議員分析發現，大部分聲請人來自越南、印尼及巴基斯坦等比較貧窮但並非活躍戰區或災區的國家，絕大部分聲請個案理據不足，但他們依然提出司法覆核或其他訴訟程序滯留香港，疑濫用司法程序，目的是打黑工，同時延誤真正需要尋求庇護人士。建議政府加快審核，並與不同地區達成接收聲請人協議，轉移處理審核申請地點；鼓勵聲請人移至半開放式營區等。

事實上，假難民藉本港司法漏洞拖延留港，並非始於今日，本報多年前已有報道，港府也知道問題所在，早前提出的《2021年入境（修訂）條例》草案已於今年4月獲立法會通過，在5大範疇下針對性推出最少10招，改善免遣返聲請安排。但很可惜，上有政策，下有對策，假難民依然綿綿不絕前赴後繼，不管當局如何改善免遣返安排，雙拳難敵四手，始終未能全面根治問題。

君不見，近數月來，南亞人蛇搶灘偷渡本港近乎無日無之，僅上月尾短短一星期內便有5宗偷渡案，前後共有90名人蛇被捕。不難估計，他們被捕後隨即舉手提出免遣返聲請，只要一張「行街紙」在手，全港任縱橫，打黑工只是小兒科，更多的是與本地黑幫勾結，充當膽正命平的打手搵快錢。涉及黑幫的尋仇斬人案、搶劫案、販毒案等，均輕易見到假難民身影，說他們是香港治安大毒瘤，絕無誇張。

最不堪的是，在庫房乾塘、財政收入捉襟見肘之際，港府繼續大慷納稅人之慨，每年用於假難民的預算起碼十多億元，連續12年下來，已耗用100億元公帑來養大治安毒瘤。單是港府向假難民提供每月1,200元的食物津貼，便被假難民當成生財工具，早前又被揭發勾結本地集團，轉售食物卡換取貨物套現牟利，納稅人淪為冤大頭。何謂以怨報德，何謂現代版東郭先生和狼，有目共睹。

東方傳媒機構多年前已倡議退出聯合國《禁止酷刑公約》永絕後患，若港府一時三刻難以做到，最基本是設立禁閉式難民營，將假難民集中管理。只要他們來港後無法四處走，自然難以進行各式非法活動，失去了最大誘因，自然用八人大轎抬也不來，比議員建議的半開放式營區更加徹底。

總而言之，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。治安毒瘤禍港殃民，始終需要解決，早解決又比遲解決好。本港治安已因為假難民無惡不作而不斷惡化，何況庫房乾塘，根本不應該無止境浪費公帑來粉飾人道門面。惟有從源頭堵截假難民，消除他們來港誘因，市民方有安樂日子過。坐言起行，何必再拖！