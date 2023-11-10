世界視線：德國死抱舊工業　創新科技大落後

傳統智慧說，當德國經濟打噴嚏，歐洲就會感冒。如今德國經濟已成為自己及歐洲的重大隱憂。德國政府最近透露，2023年德國經濟會收縮0.4%，但仍然展望2024及2025年會分別上升1.3%及1.5%；而今年通脹平均是6.1%，2024年展望下降至2.6%。不過，多個德國及奧地利經濟研究機構預期，今年德國經濟將收縮0.6%，依靠德國進出口的歐洲經濟，也因此要付出巨大代價。2019至2023年，德國工業生產共減少了7%；2022至2023年的外來投資，則下降了50.6%。

德國經濟在上世紀90年代統一初期，因為德東高失業率及落後生產設施優化的花費，停滯了一小段日子，時任德國總理施羅德將國家企業私有化，普遍降低工人福利，使生產成本下降，更開始和俄羅斯合作，引入平價能源，德國進入高科技水平及低成本的生產期，加上東歐和中國自由化及發展的需要，德國貨品暢銷全球，連2008年的金融海嘯都能安然度過。

然而，新冠疫情首先使德國對中國出口於2020年創高峰後開始下降，德企BASF在2023年第二季，由於對中國銷量大減，盈利下降76%。更嚴重的是，中國製造業高科技的發展，使中國對德國大型生產工具和設備的需求下降，更成為德國的國際市場競爭者，變成對德國出口的雙重打擊。此外，由於俄烏戰爭帶來能源價格飆升以及供應不穩定，追求低能源成本成為德國企業繼追求低稅及低工資後，遷出德國的新理由，而到中國發展正可享受較廉價的能源。德國經濟惡化的另一個原因是高能源價格及高通脹，使社會需求無法增長，這令德國企業更依賴出口來存活，但實際出口不振造成經營更困難。

經濟學家亦嚴厲批評德國企業，太執着過去生產工具和消費品的成功，而於資訊科技及人工智能方面相對落後，當今德國只有三分之一人口享受到較高速的網絡服務，八成公私營機構還在使用傳真機，這也是個國際笑話。政府最近還通過削減數碼化方面的預算，而社會上40%機構找不到有數碼科技知識的僱員。最近的調查更顯示，德國這世界第四工業大國，在創新科技居然排行世界第十，「歐洲病夫」也是歐洲創科的小弟！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻