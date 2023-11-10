娛圈單打：賞心悅目一美人　這個玲玲泰銷魂

好嘢，本欄最愛的玲玲又返嚟啦！此玲玲不是彼玲玲，當然唔係朱玲玲，更唔係麥玲玲，而係鄺玲玲！J2長壽旅遊節目《冲遊泰國》現正播出第9輯，除咗「泰國通」胡慧冲外，拍檔主持沿用上輯班底，繼續有中泰混血美女鄺玲玲坐鎮，嗚呀，勁開心呀！

有睇開《冲遊》系列的觀眾都知，28歲的「叉燒姐」鄺玲玲係中泰混血兒，父親係香港人，媽媽係泰國人，因為細佬於翟道翟開設食店「鄺叉燒」售賣港式食品，因此被暱稱「叉燒姐」。呢位美女自細在香港長大，直到17歲先至舉家搬返泰國居住，畢業於孔敬大學，精通泰語、粵語、英語及普通話四種語言。

她自小艷名遠播，曾當選孔敬年度Khao Suan Kwang小姐，公眾都震驚於她的美貌。她亦順理成章加入當地娛樂圈，至今已拍攝數部電視劇，躋身女主角行列，仲曾經獲獎，係當地知名小花。

玲玲最難得之處，係整個人都散發自然不做作的氣質，不單止美貌身材無添加，做起主持上嚟，亦唔會作晒狀、發晒姣，結果梗係好評如潮，男女通殺！不過玲玲似乎過於惜肉如金，上輯節目竟然着封到上頸的潛水衣落水，被「冬蔭家族」其他少布肯露的泰妹比下去，唔知今輯會唔會賣吓大包益街坊呢？

點都好，真係要多謝胡慧冲慧眼識靚女，將玲玲帶給香港觀眾認識。有口痕友話，若玲玲參選港姐，今年三甲肯定冇一個夠佢揮，一啲都冇誇張。觀乎玲玲在泰國娛樂圈咁吃得開，想佢回歸香港發展，恐怕機會不大，大家惟有趁節目熱播，且看且珍惜啦！