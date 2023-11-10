以色列進攻加薩、消滅哈馬斯武裝、趕走或讓加薩人在以色列的狂轟濫炸中陪葬的目的，就是要奪取巴勒斯坦的這片土地，將其吞併。

聯合國通過的猶太復國，就是讓以色列在巴勒斯坦地區建國，以色列的這一「建國大業」經過多次戰爭，令自己不斷蠶食巴勒斯坦的土地、擴大自己的版圖，巴以千年矛盾歸根究柢是土地爭奪。今次佔盡優勢的以色列要「玩鋪勁」，要一口氣吞掉365平方公里的加薩地帶。對此以色列早有野心，今次巴以戰爭給它帶來難逢機會！它以復仇、安全、自衞權為由，對加薩實施軍事佔領，趕走加薩人，利用戰爭於光天化日下屠殺巴人。以色列總理內塔尼亞胡還揚言戰爭結束後，以色列將無限期全面接管加薩地帶的安全責任，否則「將面臨哈馬斯恐怖活動的戰爭，規模大得令人難以想像」。

以色列以「反恐」和「安全」為藉口，在戰爭中奪取、佔領、吞併他國土地，這是以色列在美國支持下的一貫所為。不過，在全球反對以色列進攻加薩、濫殺無辜、製造大規模人道災難，呼籲停火的浪潮下，美國直言反對以色列在本輪巴以衝突結束後佔領加薩。

白宮國家安全委員會發言人柯比表示，以色列是美國的朋友，但雙方並不是所有問題上都保持意見一致。他說：「總統仍然認為，以色列軍隊重新佔領加薩是不好的。」美國國務院發言人也強調，加薩現在是巴勒斯坦人的，未來仍將是巴勒斯坦人的土地。看來，以色列想通過戰爭「無限期」也即「永遠」地接管加薩，從而吞併巴勒斯坦的土地並非易事，美國的意見與它「不一致」。然而，這極可能是美國惺惺作態，是美以繼續演雙簧。只是現在世人還不清楚以色列要無限期接管加薩，具體方法是甚麼？直接由以色列軍管，還是在當地建立傀儡政府？可以肯定，不論是軍管還是建傀儡政府，都是以國吞併巴勒斯坦國土的過渡而已。