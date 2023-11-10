以巴戰爭持續惡化，每10分鐘就有一名加薩兒童死亡。迫於輿論壓力，美國國務卿布林肯早前不得不第三度訪以，臨行前表明將敦促以方「暫停」對加薩的襲擊，讓人道主義援助進入加薩。惟跟內塔尼亞胡見面後，布林肯態度180度轉變，認同停火等於讓哈馬斯重新集結再次攻擊以色列。結果，他其後到訪約旦、約旦河西岸、塞浦路斯、伊拉克、土耳其，均受到臭面冷待。

布林肯是次出訪，本應為以巴局勢降溫，但是以色列一句頂回來，他哼也不敢哼一聲，甚至完全扭轉態度附和以色列，難怪中東諸國十分不滿，土耳其總統埃爾多安甚至拒絕見他。連美國傳媒都批評，布林肯此趟無功而還。與此同時，美國還加碼對以色列軍事援助，日前再派遣核動力潛艇助威。外界清楚看到，現在不是美國控制以色列，而是以色列這個「美國爸爸」控制美國。

一場以巴戰爭，全盤打亂美國的中東布局，本來欲促成以色列與沙特和解，抗衡中國和伊朗勢力，現在如意算盤打不響，甚至因為盲撐以色列而開罪整個阿拉伯世界。更不堪的是，向來是美國後花園的南美同樣拒聽老美支笛，在以巴戰爭爆發後，玻利維亞率先跟以色列斷交，接着區內多國召回大使。表面上是以色列被孤立，實際上完全不給老美面子。上月智利總統訪華，更特地購買一本《毛語錄》，明言視中國為學習對象。

更不必說，早前聯合國大會以121國贊成，壓倒性通過以色列即時人道停火議案，只有14國跟美以站在一起反對，當中G7盟友統統缺席，大部分棄權，法國索性贊成。這還不止，太平洋島國所羅門的總理索加瓦雷，今年9月直接嗆聲不想聽美國說教，這在過去簡直是不敢想像的。