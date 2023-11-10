面對台灣政治人物荒腔走板的表現，我經常開玩笑說不如讓狗來領導，至少狗狗不會貪污造謠抹黑栽贓；然而從一介平民說出來不過是個玩笑話，如果出自全球知名的領導人物，這是否表示對人類政治的徹底失望？烏克蘭總統澤連斯基近日表示，他經常關心包含烏克蘭在內的世界危機，他半開玩笑地說：「有時候，我會思索這個，並認為最好辦法是讓這個星球成為狗的星球。」他說當他與妻小共度時光時，狗狗總是提供了及時的安慰而且很有趣，「有時候我真的無法理解人們」。

澤連斯基會發出這樣的感嘆，恐怕與他最近的際遇有關。以巴戰爭的爆發，讓本已陷入困境的烏克蘭戰場更加雪上加霜；早已對支援烏克蘭感到厭倦的西方國家，找到了最好的藉口，一夜之間就將他們的注意力轉向中東，就連最重要的美國也不例外，對烏克蘭的600億美元援助被推遲，取而代之的是立即對以色列提供上百億美元的金援，以及各式各樣的軍援。烏克蘭從各大媒體的版面上逐漸消失，似乎即將被人們遺忘。

為了重新爭取世人矚目，澤連斯基提出想要拜訪以色列，卻遭到斷然拒絕；西方表面加速烏克蘭入歐盟進程，卻也開始調查北溪管道與軍火盜賣內幕。而烏克蘭內部傳出政軍不和，澤連斯基除呼籲團結外，也宣布2024年不宜進行總統選舉。甚至有傳聞顯示，若澤連斯基無法完全配合美國步驟，有可能會被發動政變取而代之。

面對這些困境，澤連斯基的回應，居然是邀請拜登的死對頭特朗普到烏克蘭訪問，特朗普固然藉詞婉拒，但澤連斯基難道不怕得罪拜登嗎？或許從天上跌落凡塵，昔日熱情的盟友忽然的冷淡對待，就是澤連斯基人不如狗的感嘆來源吧。