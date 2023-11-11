娛圈單打：情場浪子鬼見愁　情歸女神堅定流

一次生，兩次熟，三次大結局。日劇巨乳天后綾瀨遙與男神佐藤健的緋聞沒完沒了，年年起碼傳一次結婚。嗱，話口未完，又有日本網站爆料，指這對剛剛拍完《繼母與女兒的藍調》完結篇的金童玉女，將在明年元旦宣布奉子成婚，仲言之鑿鑿話，綾瀨遙明年未有接下工作，皆因要騰出空檔搞婚禮喎。

即係咁，呢對螢幕拍檔2013年已首次在電影中合作，直到2018年再次於《繼》劇合體，因為劇集叫好叫座，不斷添食，2020年及2022年均推出特別篇，明年1月更會播出完結篇。二人三番四次合作，會唔會真係「三次大結局」攜手步入教堂，真係要拭目以待。

不過咁，不管緋聞傳得如何轟烈，兩人從未開腔回應，既不承認又不否認，態度非常曖昧。曾有周刊拍到二人私下互動情況，綾瀨遙親暱地叫佐藤健為「小健」，有別於她對待其他男演員的拘謹，益發顯得耐人尋味。

當然，型男索女，高手過招，情史梗係豐富過人。綾瀨遙出道至今，緋聞可謂層出不窮，曾跟大澤隆夫、西島秀俊、松坂桃李、櫻井翔、韓星魯敏宇傳出交往，跟大澤隆夫更發展至同居，可惜有傳男方花心，最終分手。

至於被譽為「神顏」的佐藤健，溝女有如食生菜。早前先至被人翻炒偷食人妻廣末涼子的舊聞，其他緋聞女友仲包括石原聰美、前田敦子、武井咲、吉岡里帆等，個個樣靚身材正，幾乎每開工一次，都會順便溝掂埋女主角。情場浪子鬼見愁，最終會唔會情歸比他大4歲的綾瀨遙？講真，似係外界一廂情願多啲！