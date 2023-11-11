正論：蝨患攻陷全球　香港勢難獨守

蝨患來勢洶洶，最先是法國、英國被攻陷，接着亞洲也告失守，南韓最近爆發嚴重蝨患，戲院、地鐵、酒店、汗蒸幕全部不能幸免。香港作為國際航空樞紐，肯定無法獨善其身，昨日網上已流傳港鐵機場快綫座椅驚現床蝨，令人震驚。單靠食環署向旅客派發傳單能否阻止惡蝨來襲，想也想得到。

有鑑於南韓等鄰近地區爆發蝨患，港府擺出認真應對狀，但所謂的認真應對，只是由食環署派員到機場視察，向機管局及航空公司提供在網上也輕易獲得的防蝨資訊，並向旅客派傳單加強宣傳，美其名曰以預防工作為主。但從床蝨迅速從歐洲蔓延至亞洲，單靠食環署不痛不癢的「預防」措施，恐怕不會有成效。何況食環署向來敷衍塞責，是市民投訴最多的政府部門，轄下的防治蟲鼠組更屢被踢爆蛇王躲懶，蚊患、鼠患尚且治不了，體形更小、有匿藏特性的床蝨更難治理，一味敷衍輿論，象徵式擺出應對狀，根本沒有意義。

正如有議員指出，床蝨涉及不同範疇，包括環境衞生、交通運輸、海外人員往來、海關檢查等，理應由高官作跨部門統籌。而政府在架構重組時曾經指出，當多個部門牽涉同一議題，不清楚應由誰人負責時，便該由副司長統籌，因此認為防治床蝨不應再拖，政務司副司長卓永興責無旁貸，可謂極有道理。

眾所周知，政府部門最愛互相卸責，互相扯皮，「三個和尚無水食」的亂象不時上演，就連申訴專員都曾公開批評，部門間互相推卸已成常態，呼籲履行「一個政府」概念。既然現屆政府自詡積極有為，甫上場即推出清潔騷，而且也是由卓永興負責，現在更沒有道理退縮。卓副司長好應該為民請命，為即將殺到的惡蝨暴潮擔起統籌應對之職。

說實在，床蝨並非新鮮事，之所以突然惡化成為全球衞生風險，同疫後外遊增加直接相關。法國衞生官員早前指出，床蝨問題主要是人口移動、旅行時在外短期住宿，將藏匿於行李箱的床蝨、蟲卵帶回家；加上床蝨對殺蟲劑的抵抗力愈來愈強，導致數量不斷增加。本地專家亦表示，近期接獲的滅蝨求助個案較去年同期急增逾兩倍，不少個案是在旅遊回港後引蟲入室，而且氣候暖化令床蝨不再冬眠，加劇蝨患。

姑勿論如何，床蝨問題不容忽視，一旦港府掉以輕心，香港淪為南韓、法國的翻版，絕對不足為奇。須知床蝨繁殖快、數目多，一間屋淪陷，很快便禍及上下左右鄰里。單靠食環署派傳單絕對起不了作用，港府必須跨部門認真應對，首要搞好公眾衞生，同時強制各交通工具、娛樂場所、酒店賓館等加強滅蟲消毒，最重要是持之以恒，並應設立通報熱線，一旦有地方爆發蝨患，當局便應及早介入和控制。

這些年，香港飽受疑難雜症摧殘，禽流感、豬流感、大鼠戊肝輪番肆虐，歸根究柢是港府毫無防範，衞生意識薄弱。刻下床蝨隨時攻陷本港，不僅影響市民生活和健康，更可能打擊旅遊業和經濟，再不即時應對，災難恐怕就在眼前！