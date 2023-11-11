世界視線：戰爭打亂歐經濟　遺下爛攤難應對

歐盟的形成及存在主要依賴三根支柱，第一根是保持美國在局內（keep America in），目的是利用美國軍事實力保持歐盟成員國低軍費開支，並對美國市場保持良好的出口關係，提升經濟實力。

第二根是保持俄羅斯在局外（keep Russia out），除了借助美國軍事力量制衡俄羅斯，保持歐洲安全，更要抗拒俄羅斯加入歐盟，避免吸引歐洲工業技術加強其工業和高科技生產，藉此可維持歐洲工業產品及高級消費品銷俄，換取俄羅斯的平價油氣和自然資源，維持歐盟高經濟及生活水平。

第三根是保持德國被按在局下（keep Germany down），融和德國的強大經濟，產生協同效應，但不能使德國支配歐盟經濟大局。

如今歐盟這個理想完全破碎，首先是美國自特朗普2017年上台，一直迫使歐洲的北約盟國增加軍費，由當時整體GDP的1.3%，增加至整體GDP的2%。特朗普的施壓令歐盟內的北約成員國不勝其煩，本來以為拜登上台，向歐洲盟友表現親善，可讓大家鬆一口氣，但始料不及的是，拜登政府是好戰派，將戰爭帶到歐洲，消耗、打擊俄羅斯。

特朗普口頭無法迫令歐洲的北約國增加軍費開支，到拜登卻變成成功使這群小弟大增軍事開支，以及經濟補貼烏克蘭，打代理人戰爭。剛開始時，歐洲這群小弟樂觀地以為烏克蘭有強大軍事實力，加上西方大力援助，以及經濟制裁俄羅斯，很快便可壓倒俄國。可是，俄羅斯至今在軍事及經濟上愈戰愈強，反而以巴衝突使美國傾向棄烏保以，歐盟如今擔心美國會由歐洲抽身，把爛攤子拋給歐盟。

在歐盟局外的俄羅斯，透過逐步主導俄烏戰爭，增加對歐盟的威脅，歐盟主戰派被主和派大肆挑戰，節節敗退。至於能源方面，歐盟要與俄國脫鈎根本難以成功，各大國仍然陽奉陰違入口俄國能源，匈牙利、斯洛伐克及奧地利等國，更抗拒抵制俄國能源。歐盟擔心歐洲今年再沒有去年的暖冬，而以巴衝突無法在短期內完結，國際能源價格將再大幅飆升，使歐盟經濟及政局更惡劣。

至於德國這「歐洲病夫」，今年經濟估計是0.5%負增長，而德國資金外逃中、美，也壓縮德國與歐盟其他成員國的經濟活動。有專家估計，德國來年經濟仍會負增長，將拖低歐盟整體經濟增長0.1%以上。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻