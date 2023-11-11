加薩之戰，按現時進度來看，以色列實難以在短期內掃平哈馬斯。而在國際壓力下，以色列的種族滅絕戰略應該不可以完全堅持下去，要將對加薩人民的迫害稍作紓解，但解決不了人道主義危機。因而國際社會對以色列及其背後的美國政治壓力依然存在，且會加強，大有可能導致外交的變化，外力進一步抑制以色列的種族滅絕措施。

以色列在加薩的戰略若稍作放寬，同時會減輕對哈馬斯的攻擊，留下空隙，讓其更有效地調整力量與以作戰，加薩之戰，大有可能繼續僵持下去。哈馬斯是以加薩人民的死難來對應地給以色列重創，實際上是以命相博。若不如此，以色列早已是逐步加強對加薩、對西岸佔領區的侵蝕，對巴勒斯坦人民的滅絕。不抗爭，後果一樣，倒不如悲壯地拚命一戰，在歷史上留下光榮的一頁，也替國際教訓猶太復國主義者，使國際社會可以清楚地看到以色列政府背後猶太復國主義的真正面目，與西方價值、與人類普世價值的直接衝突。猶太人二、三千年來，還是走不出部落神與部落主義的狹隘思維與行動規範。

哈馬斯在加薩會敗，但實際敗的不是由於軍力的強弱懸殊，而是因國際被猶太復國主義騎劫，美國為首西方的助紂為虐，與猶太復國主義聯手進行種族滅絕。

哈馬斯與加薩人民的命運，繫於哈馬斯的反抗能力。若以軍可一下蕩平加薩，猶太復國主義的氣燄將更盛，巴勒斯坦人民便全無翻身機會。但是哈馬斯抗擊有力，雖然會挑起以色列更殘暴的打擊，現時對平民已用國際禁止的白磷彈，卻可打擊以色列的士氣。以軍死傷愈大，以軍士氣與國內支持戰爭的勢力便會減低，從政府內部便可有其他政治選擇的勢力興起，也與國際反戰力量配合，扭轉現政權的種族滅絕政策。

只要戰事堅持下去，以軍不易得逞，政治形勢變化，有機會帶來好的轉變。

美國與西方已想盡早結束烏克蘭之戰，中國、俄羅斯乃至伊朗、沙特阿拉伯等中東各國，都急於轉軌至和平的經濟發展，國際上存在着政治解決的壓力。只要哈馬斯抗爭使以色列認識到無法速戰，內外因素將可推動和談。或許這會進入政治鬥爭的新階段，但至少生靈塗炭可免，對加薩和巴勒斯坦民眾，特別是兒童，便有生存與發展的希望，即使廢墟也可各方努力重建。