「夕陽西下，斷腸人在天涯。」許多移居英國的港人對此應有切身體會。當地一家智庫機構警告，英國缺乏復甦動力，可能面臨長達10年的經濟低迷及不平等。其實這已不是甚麼新聞，大英帝國早就沒落了，經濟長期低迷，實力每況愈下，而且解救無方，欲振乏力，恐怕只能一直衰落下去，而不只是面臨10年經濟低迷。香港有些黃絲受到蒙騙，不惜變賣家產到英國寄人籬下，不知有沒有上了賊船的感覺？當然，這種人向來喜歡自欺欺人，即使上了賊船也不會承認。

根據智庫機構的說法，英國經濟增長緩慢，其中一個原因是缺乏公共投資，所以建議英國政府將公共投資由每年GDP的2%提升到3%，並鼓勵企業增加投資。聽起來似乎很有道理，可惜說時容易做時難，英國政府不是不想增加公共投資，而是巧婦難為無米之炊，錢從何來？早前英國第二大城市伯明翰政府宣布破產，首相辛偉誠即時表明中央不會出手救助，真正原因是中央自顧不暇，根本無力救助。

理論上英國政府可以通過舉債來增加公共投資，但問題是英國早就債台高築，公共部門淨負債已超過國民生產總值，加上近年利率攀升，利息負擔愈來愈沉重，哪有能力繼續大量舉債。美國可以瘋狂印鈔，靠美元霸權收割全球，英國沒有這種本事，瘋狂印鈔行不通，大量舉債又如飲鴆止渴，除了望天打卦，還能怎麼辦？倫敦號稱全球第二大金融中心，實際上其證券交易所的市值只能排在全球第9位，看樣子隨時跌出全球十大。香港股市近年雖說持續低迷，市值依然排在全球第7位，可見倫敦這個金融中心已有點名不副實。

如果英國仍是歐盟成員國，情況也許還不至於如此糟糕，偏偏部分英國政客不知吃錯了甚麼藥，竟聽從美國唆擺，執意推動脫歐，使英國進一步走向窮途末路。近年愈來愈多英國人要求再次舉行公投，重新加入歐盟，指當年脫歐的決定是「巨大錯誤」，這不是瞎折騰嗎？

是的，這些年英國政府就是在瞎折騰，2016年至今已換了5位首相，最短命的一位只做了45天，成為西方民主的最大笑話。尤其可悲的是，隨着實力不斷衰落，英國漸漸失去戰略自主，徹底淪為美國附庸，走上了反俄反中的不歸路。也許，英國最大的希望就是吸引更多香港黃絲帶錢來投。