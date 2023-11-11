中國政府中東問題特使翟雋，在法國巴黎出席支援加薩平民國際人道主義會議，表示中方支持一切旨在推動衝突降級、恢復和平的努力。與此同時，11月是中國接任聯合國安理會輪值主席國的月份，外界都關注中方能否就以巴局勢降溫和斡旋。

其實，要以巴局勢降溫，最簡單直接方法，就是美國抽身不插手，即時將兩個航母戰鬥群及核潛艇駛離地中海，沒有了美國撐腰，以色列自然無法囂張，不停戰也不可能。只是這想法無異於緣木求魚，皆因整個華盛頓都給猶太人綁架，華府正計劃向以色列轉讓3.2億美元的精確炸彈設備，不炸光巴勒斯坦人不罷休。

追本溯源，哈馬斯是次突襲，源頭是美國在中東搞搞震。拜登為了抗衡中國和伊朗在中東的勢力，生起拉攏以色列跟沙特阿拉伯建交的念頭，但此舉勢必令本已被遺忘的加薩巴人更加悽慘，被以色列壓迫更甚，建國更無希望。無計可施下，只好透過突襲喚起世界關注，結果卻是犧牲無辜平民性命。

當然，美國政客最關心的，從來不是巴人死活，而是突如其來的一場以巴戰爭，勢必令華府分神，難以兼顧俄烏戰爭，亦無法集中精力壓制中國崛起。當地輿論驚呼，兩場戰爭到頭來令中國漁人得利，影響力繼續升級。

說到底，中國影響力升級是得道多助的結果。不同於美國，中國在處理國際關係方面採取互相尊重、互不干預態度，不會尋求改變推翻別國體制，這種中立態度尤其贏得阿拉伯世界好感。美國盲撐以色列，放任以色列對巴勒斯坦「種族滅絕」，再次讓人見識美國雙標和虛偽，同時令其「世界警察」身份毫無說服力。此消彼長，中國崛起正是美國一手促成。