不少反華論者認為，新冠疫情是中國經濟由盛轉衰的拐點，國家經歷3年幽閉的日子，使內外交困、民窮財盡，大國崛起之路將至此而止，中國永遠突破不了「中等收入」陷阱。此說是耶非耶，我們就讓數字說話，內地人在過去幾年，是變富抑或變窮了，看居民存款總額便知。2022年，內地居民存款增加了17.84萬億元（人民幣‧下同），較2021年多增7.94萬億元，較2020年多增6.54萬億元，較2019年多增8.14萬億元。內地人的存款年年急升，目前的總額是歷年之最。

西方輿論不停渲染中國的財政危機，內地房地產發展商恒大的淨貸款額，根本遠不及兩萬億元，外媒卻終日叨唸着，說光是一家公司已欠款兩萬億元，整個內房行業定然是無底深潭，將會蛀空中國的經濟根基。實際上，恒大的淨欠款不過是數千億元，該公司尚有大量物業等待變現。中國百姓不是沒錢，只要在每年新增的存款中抽出一個零頭，便足夠讓內地房產業滿盤皆活。有能力買樓而不買，跟想買樓卻沒錢買，完全是兩碼子事。好些反華者滿心以為，2008年金融海嘯中，美國房利美、房地美的「爆煲」危機會在中國重演。我勸這些人別再癡心妄想，當日大量的美國銀行瀕臨破產，要政府注資打救，今日中國不少銀行卻是存款「爆燈」，水多為患，還須設法排洪。比較中美兩國，儼然是一個在天堂，一個在地獄，兩者所差，不可以道里計。

好些人不明白，為甚麼中國政府在疫情期間沒有像外國般，向每名居民派錢，助他們解困。我相信是因為每個國家的情況不同，南橘北枳，不能勉強移植。觀乎內地居民的存款增幅，或許中央認為，大部分老百姓並非真正缺錢，他們所需的幫助，是在其他方面。