英國《經濟學人》報道，一份據稱來自解放軍的研究估計，若要進攻台灣必須動員3,000台列車、100萬各式車輛、2,100架軍機與8,000多艘船艦來運輸軍隊與物資。整體登陸台灣需要超過3,000萬噸物資，規模遠比用於諾曼第登陸還要龐大許多。

台灣退役將領李喜明則表示，若共軍登陸，只要台灣不投降，戰爭再拖上一、二周，屆時必須跨海補給的共軍後勤必將發生困難，但國軍卻毋須擔心，因為「我們在自己的院子裏作戰」。

世人皆知登陸作戰難度極高，兵力集結與物資消耗一定相當驚人，但真如《經濟學人》所說是個不可能的任務嗎？

諾曼第登陸的困難，在於要面對的不僅僅只是當前灘頭的德軍，而是必須壓制隨後從歐洲各地馳援反撲的大量德國部隊，因為數百萬平方公里的廣大縱深，讓德軍有長久作戰的本錢。但台灣一旦被共軍登陸，從海灘到中央山脈僅有區區數十公里，而別說預備隊有限，這些逆襲的軍隊還必須在缺乏空優、通訊不良、協同作戰困難的情況下發起攻擊，很容易就被各個擊破。而國軍在「自己院子」裏補給不成問題嗎？戰事一旦發動，所有的通訊與道路幾乎都會被切斷，裝備物資到底要如何運送到分散的各個部隊手中？以目前各部隊的戰備存量，根本不可能有打上一周以上的資源。

所以，只要共軍在登陸前夕能全面壓制國軍的海空力量，破壞台灣的通訊與交通運輸，國軍勢必各自為戰。這也就是美軍為何希望台灣全面要塞碉堡化，用巷戰叢林戰的方式拖住解放軍，因為除此之外，國軍幾乎沒有勝算。但這種戰法，就是讓台灣加薩化，戰後無論勝負，台灣就是一片廢墟，這真是台灣人願意付出的代價嗎？